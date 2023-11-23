عمر فايد ينافس نجوم العالم علي جائزة أفضل لاعب شاب

ينافس ناشيء المقاولون عمر فايد، لاعب فناربخشة التركي، المعار حاليًا لفريق نوفي بازار الصربي، على جائزة أفضل لاعب شاب لعام 2023، والمقدمة من جلوب سوكر.

قائمة المرشحين لقائمة أفضل لاعب شاب

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب كلا من: "جافي، بيدري، لامين يامال، بالدي، جمال موسيالا، بيلينجهام، كامافينجا، اردا جولر، سعود عبد الحميد، فارس البركان، تياجو ألمادا، توماسو بلادانيز، بالدي، بيلينجهام، فيكتور بونيفاس، موسيس، كامافينجا، كاسيدي، تشيزاري كاسادي، ديماندي، دوكو، عمر فايد، فيرجسون، إنزو فيرنانديز، جافي، أردا كولر، جافارديول، راسموس هويلوند، جمال موسيالا، بيدري، أنطونيو سيلفا، تشافي سيمونز، ماتيس تيل، فلوريان فيرتز، لامين يامال، إيميري".

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ويقام حفل توزيع جوائز جلوب سوكر للأفضل فى العالم لعام 2023، يوم 19 يناير المقبل.

وللتصويت لاختيار أفضل لاعب شباب في جائزة جلوب سوكر عبر الرابط من هنا

وكان عمر فايد لاعب المقاولون العرب السابق انضم على سبيل الإعارة لصفوف فريق نوفي بازار الصربي، بعقد حتى نهاية الموسم الحالي، بسبب زيادة عدد اللاعبين المحترفين فى صفوف فناربخشة التركي.

نادي فناربخشة التركي، أعلن عن انضمام الدولي المصري الشاب عمر فايد قادما من المقاولون إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم خط دفاعه في الموسم القادم.

و يجيد عمر فايد اللعب في قلب الدفاع، ويرتدي حاليا قميص نوفي بازار الصربي، على سبيل الإعارة، قادما من فنربخشة التركي، الذي حصل على خدماته بعد مفاوضات طويلة مع المقاولون العرب، وبعد مسيرة قصيرة خلال الإعارة نجح في منافسة نجوم العالم، على لقب أفضل لاعب في جوائز جلوب سوكر.

وكان نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، أعلن في وقت سابق إتمام إجراءات انتقال لاعبه عمر فايد إلى نادي فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث أرسل النادي الاستغناء الخاص به.

ووقع عمر فايد على عقود انتقاله للنادي التركي رسميا لمدة 4 مواسم.

وتمنى المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي التوفيق لعمر فايد، مؤكدا أنه من العناصر الواعدة في الكرة المصرية وسيكون إضافة لفريقه الجديد وللمنتخبات الوطنية، وموجها الشكر للكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على دعمه وعمله منذ اليوم الأول في النادي على تصور واستراتيجية تصدير المواهب والاعتماد على الشباب الواعدين، وكان من ضمن سياسته الاعتماد على عمر فايد ومجموعة من الشباب دعمت المنتخبات الوطنية المصرية في كل الفئات.

مشروع نادي المقاولون العرب

وأوضح المهندس محمد عادل فتحي أن عمر فايد كان بمثابة المشروع لنادي المقاولون العرب لتكرار التجارب المشرفة في الملاعب الأوروبية على غرار النجم محمد صلاح والنجم محمد النني وفي إطار استراتيجية النادي الواضحة بتصدير المواهب للملاعب الأوروبية.

وقال فتحي إنه من البداية وقبل تلقي أي عروض كان واضحا أن عمر فايد سينتقل من المقاولون العرب إلى أوروبا مباشرة وعمل على هذا الهدف حتى تلقى النادي عرض فناربخشة التركي، والذي يعد من أعرق الفرق التركية والأوروبية مؤكدا أنه تم رفض العروض المحلية رغبة في تقديم مشروع جديد للكرة المصرية.

يذكر أن صاحب الـ20 عامًا تألق مع المقاولون العرب خلال الموسم الجاري، وبزغ نجمه لتتهافت عليه الأندية الكبرى، إلا أن المقاولون العرب فضل تسويق اللاعب أوروبيًا ليكون على غرار محمد صلاح ومحمد النني.

مشوار عمر فايد مع المقاولون

وشارك عمر فايد مع المقاولون العرب في الموسم المنقضي، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024.