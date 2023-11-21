الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رياضة

محمد الشناوي ينافس على جائزة أفضل لاعب بالشرق الأوسط من جلوب سوكر

الشناوي،فيتو
الشناوي،فيتو

يتواجد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط من جوائز جلوب سوكر لعام 2023.

وتضم قائمة المرشحين العديد من النجوم أبرزهم سالم الدوسري نجم الهلال السعودي والمغربي عبد الرزاق حمدالله مهاحم اتحاد جدة.

 

يتواجد النادي الأهلي ضمن قائمة الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادي في العالم من جلوب سوكر لعام 2023.

وتضم قائمة الأندية المرشحة نابولي والأهلي والاتحاد والهلال من السعودية وفلومينينسي البرازيلي ضمن أبرز المرشحين لجائزة أفضل نادي كرة قدم للرجال. 

كما كشف مجلس دبي الرياضي عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2023 من جوائز جلوب سوكر والتي شهدت تواجد مدرب الأهلي مارسيل كولر.

كولر ينافس الكبار

ويتصدر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، والذي قاد فريقه للفوز بثلاثية تاريخية، قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرّب كرة قدم، إلى جانب المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي قاد نادي الأهلي للحصول على 5 تتويجات خلال 10 أشهر فقط؛ وكارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد والأكثر تتويجًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعد أن فاز باللقب 4 مرات.
 

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 مران الأهلي أمس استعدادا لمواجهة ميدياما الغانى

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد واصل تدريباته مساء أمس الإثنين على ملعب مختار ‏التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏ 
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق ‏المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة، التي تبدأ ‏بمباراة ميدياما الغاني.‏

وخاض الفريق جانبًا بدنيًّا ثم واصل وحداته التدريبية المتنوعة داخل التتش، ‏وحرص الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية ‏والخططية خلال تدريبات الكرة.‏

واستغل الجهاز الفني توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري ‏بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، ‏بسبب ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري ‏الإفريقي.

 

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

 وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغاني إلى حكم الساحة على  بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

 

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