نجلاء بدر تنعي خالتها وتحدد مكان صلاة الجنازة
كشفت الفنانة نجلاء بدر عن وفاة خالتها، موضحة أنه من المقرر تشييع جثمان الراحلة من مسجد فاطمة الشربتلي في منطقة التجمع الخامس.
في هذا السياق، كتبت الفنانة نجلاء بدر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى خالتي وأمي الغالية الدكتورة عايدة سعد، اليوم، وسيقتصر العزاء على الصلاة في جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس بعد صلاة العصر، والدفن في مقابر العائلة خلف كلية البنات بمصر الجديدة.. نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.
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