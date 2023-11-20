بعد تصدره التريند، نجلاء بدر تتحدث عن أصعب مشاهدها في "صوت وصورة"

تحدثت الفنانة نجلاء بدر، عن كواليس تجسيدها شخصية نيرمين، من مسلسل "صوت وصورة"، الذي يعرض حاليا، قائلة: إن السيناريو عرض عليها 6 حلقات فقط في البداية حيث استوقفها مشهدين جعلوها تشارك في العمل المشهد الأول هو مقاضاتها لـ رضوى لكي تتنازل عن قضية التحرش.

مسلسل صوت وصورة

وتابعت نجلاء بدر، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل": أن المشهد الثاني هو مواجهتها لزوجها بعدما خرجت رضوى عن صمتها وكشفت عما حدث لها من الطبيب عصام الصياد.

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واستكملت نجلاء بدر، أن المسلسل فرق معها بشكل كبير، وأي عمل تقدمه يزيد من خبرتها وثقلها ويزيد من رؤيتها المختلفة بطريقة التعامل مع المشاهد وزاوية أخرى مع أشخاص آخرين مثل التجارب الحياتية على المستوى الشخصي والمهني.

واختتمت نجلاء بدر حديثها قائلة: "عمري ما حد ساعدني في اختيار أدواري وأنا دايما بتحدي نفسي، هل أنا هقدر أدخل العالم ده وأقدم الشخصية دي من شخصياته، الفكرة مش أني أقدم الدور لازم أكون مقتنعة بالشخصية وبتصرفاتها وطريقة لبسها حتى لو أنا رفضاها.. لما بجسد شخصية بسيب نفسي ليها وبلغي شخصيتي الحقيقة وذكرياتي وطموحاتي وبخلي الشخصية هي اللي تقودني".



https://fb.watch/orp3eMzsVc/?mibextid=Nif5oz

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

ويعرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، كما يعرض المسلسل على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، ويعرض المسلسل كذلك على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محامي ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.