الجمعة 24 نوفمبر 2023
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اقتصاد

تقدر بـ91.4 مليار دولار، سامسونج تكشف عن قيمة العلامة التجارية الخاصة بها

سامسونج، فيتو
سامسونج، فيتو

 كشفت سامسونج للإلكترونيات عن تصنيف علامتها التجاريّة ضمن “أفضل 5 علامات تجاريّة عالميّة” للعام الرابع على التوالي، حيث  وصلت قيمة العلامة التجاريّة لسامسونج هذا العام إلى 91.4 مليار دولار أمريكي، محقّقة نموًا بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي. وذلك وفقًا لشركة الاستشارات العالميّة “إنتربراند” في قائمتها لأفضل العلامات العالمية سنويًا. 

تحديات صناعة التكنولوجيا 

وشهدت قيمة العلامة التجارية لشركة سامسونج ارتفاعًا في جميع مجالات الأعمال خلال عام 2023، على الرغم من التحديات التي تواجهها صناعة تكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي.

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وأوضحت سامسونج أن التقييم الإيجابي الذي حظيت به يرجع  لعدة عوامل أبرزها التحسين المستمر لتجربة العملاء بناءً على استراتيجية  One Samsung، وزيادة مستوى الاتصال وتحسين تجارب الألعاب من خلال مجموعة منتجات الشركة ونظام  .SmartThings كما تُظهر الشركة مكانة  في التقنيات المستقبلية،  مثل الجيل السادس، والذكاء الاصطناعي (AI)، والسيارات، والواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) كما تساهم الجهود المتواصلة للشركة في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية من خلال الأنشطة الصديقة للبيئة عبر جميع خطوط ومراحل الإنتاج.


وقال واي إتش لي، رئيس مكتب التسويق العالمي في شركة سامسونج للإلكترونيات يرجع النمو المستمر والمتزايد في قيمة العلامة التجارية لشركة سامسونج إلى الدعم  من قبل عملائنا في مختلف أنحاء العالم، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه بيئة الأعمال بشكل عام. 


وأطلقت سامسونج في نهاية العام الماضي مركز المبيعات المباشرة للعملاء (D2C)، التابع لمكتب التسويق العالمي؛ بهدف تحسين تجربة العملاء سواءً عبر الإنترنت أو في المتاجر، كما تمتلك الشركة أيضًا مركز CX  MDE المسؤول عن تعزيز تجربة الأجهزة المتعددة، لدعم التفاعل بين منتجاتها المتنوعة،  وتحسين تجربة العملاء بشكل عام.


من ناحية أخرى، شكّلت شراكات سامسونج بدورها عاملًا أساسيًا في تعزيز قيمة علامتها التجارية خلال العام الماضي، من خلال منظومة SmartThings، التي توفر تجربة اتصال موحدة؛ تعمل سامسونج على توسيع شراكاتها المفتوحة لتعزيز اتصال منتجاتها وأجهزتها مع العديد من أجهزة الشركات الأخرى، كما تُسهم شراكات سامسونج مع العديد من الشركات في قطاع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والتلفاز وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والشاشات؛ في توفير تجربة ألعاب محسنة للعملاء.


وتواصل سامسونج الاستثمار في التقنيات المستقبلية، مثل تقنيات الجيلين الخامس والسادس، والذكاء الاصطناعي، والسيارات، بهدف تمكين المستهلكين في المستقبل وتعزيز تجاربهم. 

صناعة أشباه الموصلات 

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وفي قطاع أشباه الموصلات؛ حازت سامسونج على العديد من الجوائز بسبب ابتكاراتها، مثل ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 DRAM من فئة 12 نانومتر، بالإضافة إلى مساهمتها  في الصناعات الواعدة، بدء من الذكاء الاصطناعي وحتى السيارات والأجهزة المحمولة المتطورة.

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