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محافظات

مجابهة التحديات البيئية، محاضرة بمكتبة الإسكندرية

مجابهة التحديات البيئية،
مجابهة التحديات البيئية، محاضرة بمكتبة الإسكندرية

 تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة (CSSP) بقطاع البحث الأكاديمي والشريك الإقليمي العربي للأكاديمية العالمية للعلوم في البلدان النامية (TWAS-AREP) يوم الإثنين 27 نوفمبر في تمام الساعة 12:00 ظهرًا محاضرة افتراضية بعنوان "حول التفاعل بين علوم البيانات ومراقبة الأرض لمجابهة التحديات البيئية في المنطقة العربية". 

يلقيها العالم المصري الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض، كلية شميد للعلوم والتكنولوجيا، جامعة تشابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، وسوف يدير المحاضرة الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية.

وستناقش المحاضرة استخدام علوم البيانات ونظم الاستشعار عن بُعد لمجابهة التحديات البيئية في المنطقة العربية فهناك تحديات عِدة يفرضها النمو السكاني المتزايد عالميًا على استدامة المجتمعات، وكذلك على قطاعات مختلفة منها المياه والطاقة والأمن الغذائي والاقتصاد وغيره، وبالتالي تأتي أهمية الاستعانة بنظم وأساليب علمية مبتكرة توفر معلومات وبيانات علمية دقيقة وبشكل سريع، مما يتيح وضع خطط ورسم مسارات تدعم أهداف التنمية المستدامة وتدعم مسارات تخفيف حدة التغيرات المناخية على كافة المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، لما فيه خدمة المجتمعات ودعم الاستدامة البيئية.

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الاسكندرية مكتبه الإسكندرية أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية

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