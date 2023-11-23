تفاصيل جديدة في واقعة انهيار كوبري مشاة أحمد عرابي بالمهندسين

تواصل نيابة الجيزة التحقيق في واقعة الانهيار الجزئي لكوبري مشاه أحمد عرابي بالمهندسين، بعد أن اصطدمت به سيارة نقل كانت محملة بالأسفلت، مما أدى إلى سقوط جزء منه.

وكشف تحقيقات النيابة أن سائق السيارة النقل اصطدم بجسم الكوبري، فانفصل جزء منه وظل الجزء الآخر معلقا في الهواء، ففر السائق هاربا عقب حدوث الانهيار.

وأظهرت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن السيارة كانت محملة بالأسفلت، وعقب إنزاله سار السائق باتجاه شارع السودان وترك "القلاب" مفتوحا، وأثناء مروره من أسفل الكوبري اصطدم القلاب بشدة بجسم الكوبري، فانفصل جزء منه وظل الجزء الآخر معلقا في الهواء.

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وتواصل أجهزة الأمن البحث عن السائق بعد تحديد هويته من أرقام اللوحات المعدنية للسيارة.

وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة، وتشكيل لجنة فنية من مهندسي هيئة الطرق والكباري، لفحص الكوبري وبيان أسباب الانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكثف الحماية المدنية جهودها لإعادة حركة المرور عقب عرقلتها، بسبب انهيار جزء من كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة في الاتجاه المؤدي إلى شارع السودان بمحافظة الجيزة.

واستعانت الحماية المدنية بعدد من الأوناش، لإعادة الجزء المنهار من كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة في الاتجاه المؤدي إلى شارع السودان بمحافظة الجيزة، وذلك عقب انهياره صباح اليوم الخميس، مما أعاق الحركة المرورية في الطريق.



وأنقذت العناية الألهية 5 مواطنين من سقوط الكوبرى عليهم والهروب من مكان سقوطه.