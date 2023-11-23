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اقتصاد

انطلاق الدورة الـ 18 من معرض القاهرة الدولي للجلود، 26 يناير المقبل

الدورة الـ 18 من
الدورة الـ 18 من معرض القاهرة،فيتو

تنظم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة جمال السمالوطي، الدورة الثامنة عشر من معرض القاهرة الدولي للجلود، في الفترة من 26 إلى 28 يناير المقبل، بمركز القاهرة الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة، وبالتعاون مع شركة بيراميدز للمعارض.

وناقش اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، آخر الاستعدادات للمعرض الدولي السنوي، وترشيح الوفود الأجنبية القادمة لزيارة المعرض، بحضور جمال السمالوطي رئيس الغرفة، والوكيلين يحيي أبو حلقة وأحمد الألماني، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة محمد محمود، رأفت الخياط، محمد زلط، نادر الكبير، محمود عودة، ومؤمن التميمي، وعلاء النمر مدير عام الغرفة.

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قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود خلال الإجتماع إنه من المقرر أن يشارك في الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للجلود أكثر من 85 شركة محلية وأجنبية متخصصة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الانتاج والإكسسوارات والجلود، بهدف زيادة التكامل الصناعي بين الشركات المشاركة، وإبراز اخر ما توصلت اليه صناعة الجلود في مصر والتطور الكبير الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة.

 

 

وأكد السمالوطي على أهمية المعرض في رفع تنافسية الصادرات المصرية من الأحذية والمنتجات الجلدية في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة استقدام عارضين أجانب للمشاركة في المعرض، كما سيتم دعوة كبار مستوردي الأحذية والمنتجات الجلدية من عدة دول عربية وأفريقية لحضور فعاليات المعرض بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات.

 

 

وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة وافق على زيادة عدد العارضين المتخصصين في مجال صناعة الأحذية من الجلد الطبيعي لما لدينا من ميزات تنافسية في هذا المجال تسمح بزيادة الصادرات وتنشيط القطاع، مشيرا إلى أنه سيشارك في المعرض أيضًا الشركات المتخصصة في الملابس الجلدية والاكسسوارات الجلدية والمشغولات الجلدية اليدوية والحقائب الجلدية والحزام والمحفظة.

 

وأشار السمالوطي إلى أنه سيتم خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للجلود تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المصريين ونظائرهم من الدول العربية والأفريقية لزيادة التبادل التجاري وبحث الاستثمار المشترك لتطوير صناعة الجلود في مصر.

وأكد حرص الغرفة على إقامة المعرض بشكل سنوي حيث أنه التجمع السنوي الأهم الذي يتم خلاله التقاء صناع الجلود لتبادل الأفكار والآراء وبحث التحديات التي تواجه القطاع والسعي لحلها وتكاتف أبناء القطاع في هذا المحفل السنوي للنهوض بالقطاع وطرح الرؤى لتطويره.

 

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غرفة صناعة الجلود إتحاد الصناعات جمال السمالوطي معرض القاهرة الدولي للجلود

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