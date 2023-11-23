الخميس 23 نوفمبر 2023
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رياضة

دوري ابطال أفريقيا ، ميدياما الغاني يصل القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي

ميدياما الغانى، فيتو
ميدياما الغانى، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، وصلت  بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميدياما الغاني إلى القاهرة اليوم الخميس وذلك استعدادا لمواجهة الأهلى فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني

 وتقام مباراة الأهلي وميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وميديما الغانى

وتذاع مباراة الأهلى وميدياما الغاني على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

 وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغاني إلى حكم الساحة على  بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

 

مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية

 الأهلي التقى مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس اوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

 

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز فيها المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الإفريقية.

 

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتى كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

 

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

 

الأهلي في المجموعة الرابعة

 ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التي تضم كلا من:

شباب بلوزداد الجزائري 

يانج أفريكانز التنزاني

 ميدياما الغاني

 

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

 وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

 

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في إحراز 7 أهداف خلال المباراتين اللتين خاضهما الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

4- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

6- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

الأهلي بطل إفريقيا في الموسم الماضي

 وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

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