محاكمة تاجر بتهمة قتل شيف لدفاعه عن سيدة بالبدرشين بعد قليل

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد قليل، محاكمة تاجر أدوات منزلية بتهمة قتل شيف عمدًا، للدفاع عن سيدة بمنطقة البدرشين.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين.

أمر الإحالة للمتهم بالقتل في البدرشين

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين أن المتهم "عاشور ع. م."، 39 سنة، تاجر أدوات منزلية، قتل المجني عليه، في يوم 2023/3/28، بدائرة البدرشين.

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وقام المتهم بقتل المجني عليه "عبد التواب ماضي عبد التواب"، صاحب الـ27 عامًا «شيف»، وصاحب محل مشويات، عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح، وذلك على إثر الخلاف الواقع بينهما، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة " قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه «شيف»، والمتهم الشهير وسط أهالي المنطقة بـ«ع» صاحب محل أدوات منزلية، جاره، في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين جنوب الجيزة، ففي أثناء تعرض الثاني لإحدى السيدات التي كانت تمر بالشارع استغاثت بـ«عبد التواب» فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أنهى خلالها المتهم حياة المجني عليه بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض داخل المحل.

تهمة إحراز سلاح أبيض

كما وجهت التحقيقات للمتهم تهمة إحراز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخیص وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.

وقال شقيق المجني عليه، بأنه حال مرافقته للمجني عليه بالحانوت خاصته انصرف الأخير ثم نما إلى علمه بتعدي المتهم على شقيقه المجني عليه والتسبب بوفاته.

رباب استغاثت تليفونيًا بالمجني عليه

وقالت سيدة المشاجرة “رباب” بائعة خردوات، بأنه وعلى إثر ظن المتهم المغلوط بعلاقتها والمجني عليه حتى تشاجرت وإياه في الشارع، فما كان لها إلا أن استغاثت تليفونيًا بالمجني عليه الذي حضر وتشاجر مع المتهم الذي انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته والتي أودت بحياته.

وكانت البداية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين من غرفة النجدة، بمقتل شاب في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى عبد التواب أبو ماضي 27 سنة، يمتلك محل مشويات فراخ، مصابًا بطعنة نافذة في الرقبة، وعقب إجراء التحريات تبين قيام شاب يدعى “ع. أ.”، صاحب محل أدوات منزلية، بالدخول لمحل عمل المجنى عليه وطعنه طعنة نافذة أودت بحياته.