السجن 6 سنوات لصاحب ورشة حدادة بتهمة الإتجار في المخدرات بالجيزة
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة صاحب ورشة حدادة بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في الحشيش بمنطقة الوراق، ومعاقبة معاقبة المتهم بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، لإدانته بالإتجار في مخدر الميثامفيتامين.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "أحمد. ي"، 32 سنة، صاحب ورشة حدادة، في يوم 26 مارس الماضي أحرز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين الحشيش – الميثامفيتامين، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وكشف مجري التحريات في مباحث قسم شرطة الوراق أنه تمكن من ضبط المتهم نفاذا للحكم القضائي الصادر ضده بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 13313 لسنة 2022 جنايات الوراق، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة لجوهر مخدر وكيس لجوهر آخر مخدر، وهاتف وبمواجهته أقر بإحرازه للجوهرين المخدرين بقصد الإتجار والهاتف لاستخدامه في تجارته.
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