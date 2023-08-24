الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

السجن 6 سنوات لصاحب ورشة حدادة بتهمة الإتجار في المخدرات بالجيزة

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة صاحب ورشة حدادة بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في الحشيش بمنطقة الوراق، ومعاقبة معاقبة المتهم بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، لإدانته بالإتجار في مخدر الميثامفيتامين.

 

وجاء في أمر الإحالة  أن المتهم "أحمد. ي"، 32 سنة، صاحب ورشة حدادة، في يوم 26 مارس الماضي أحرز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين الحشيش – الميثامفيتامين، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

Advertisements

وكشف مجري التحريات في مباحث قسم شرطة الوراق أنه تمكن من ضبط المتهم  نفاذا للحكم القضائي الصادر ضده بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 13313 لسنة 2022 جنايات الوراق، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة لجوهر مخدر وكيس لجوهر آخر مخدر، وهاتف وبمواجهته أقر بإحرازه للجوهرين المخدرين بقصد الإتجار والهاتف لاستخدامه في تجارته.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنايات جنوب الجيزة قسم شرطة الوراق جنايات الوراق

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة قتل رضيعتها في الوراق

حكاية مذبحة الوراق.. المتهم أمطر أسرته بالرصاص.. وشهود العيان يكشفون تفاصيل ساعات الرعب (فيديو)

الأكثر قراءة

بوتين يعلن مفاجأة بشأن استخدام الدولار في المعاملات التجارية بعد انضمام مصر لـ بريكس

عدم حضور سيد عبد الحفيظ احتفالية الأهلي يثير الجدل، والأهلاوية يكشفون سر غيابه

أبرزها مصر والإمارات والسعودية، قبول 5 دول في البريكس اليوم

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة اليوم

تعديل وزاري، الشارع المصري يترقب قرارات السيسي بشأن مخرجات الحوار الوطني

أول رد فعل من الرئيس السيسي بشأن دعوة مصر للانضمام لعضوية بريكس

عقب انضمام مصر ودول أخرى لـ بريكس، خسائر فادحة للدولار

شاب يتخلص من حياته بإلقاء نفسه من الطابق العاشر فى مدينة نصر

Advertisements

منوعات

المزيد

حاول تقبيل مياه نافورة جنيف فانتهى به الأمر في المستشفى

أنا بيك بتشفع وبقلبي بدعيك، 19 صورة ترصد احتفال آلاف الأقباط بقنا بمولد السيدة العذراء (صور)

البحث عن عبقري رياضيات لمنحه مليون دولار

الحكومة الألمانية توقع خططا لتسهيل تغيير "الجنس"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر البصل بسوق العبور

استقرار أسعار الدواجن وارتفاع سعر البيض في الأسواق

آخر تحديث في سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 24-8-2023

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي.. لا يعرف الهزيمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلاة التوابين، فضل المواظبة على صلاة الضحى ووقتها وكيفيتها

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير حلم دلق القهوة في المنام وعلاقته بالخوف من المستقبل

المزيد
الجريدة الرسمية