كادت تتسبب في مصرعها، صانعة محتوى أمريكية تحكي تجربتها مع الشموع المعطرة
اعترفت صانعة محتوى أمريكية تُدعى إيمي مور، بنجاتها من تجربة كادت أن تتسبب في وفاتها بسبب الشموع المعطرة.
وأكدت إيمي مور، التي يتابعها نحو مليون شخص عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنها نُقلت إلى المستشفى بسبب استخدامها للشموع المعطرة بكثافة، التي أدت إلى استنشاقها للغاز السام.
راودني شعور غريب
وأوضحت في فيديو عبر منصة تيك توك: «أشعلت 5 شموع، وقضيت بضع ساعات داخل غرفتي، ثم قمت بإطفاء الشموع وخلدت إلى النوم، لكن راودني شعور غريب، قبل أن ينهار جسدي وأبدأ في فقدان الوعي وتتسارع دقات قلبي».
وأضافت أن والديها قاما بنقلها إلى المستشفى، وكانت مصابة بحالة من فقدان الإدراك وعدم القدرة على تذكر ما يحدث حولها، وترتعش بشكل أقرب إلى الأزمة القلبية.
آلام الصدر وارتفاع ضغط الدم
وأشارت إيمي مور إلى أن الأعراض التي واجهتها تضمنت اضطراب الرؤية والدوار والجفاف وصعوبة التنفس إلى جانب آلام الصدر مع ارتفاع ضغط الدم، وأبلغت الأطباء بأمر الشموع، ليسارعوا بربطها بأجهزة المساعدة على التنفس.
ولفتت إلى أنها شعرت بالتحسن بعد مرور ساعات من استنشاقها للأوكسجين، قبل السماح بمغادرتها للمستشفى.
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