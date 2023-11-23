عمل الوادي الجديد تنظم ندوة عن حقوق وواجبات المرأة

أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية في مجال حقوق وواجبات المرأة العاملة والطفل، وكذلك أهمية المشاركة للأسرة في العملية الانتخابية والتوعية بالاستحقاقات الدستورية تحت عنوان المشاركة الانتخابية واجب وحق، وذلك بحضور ( 56) من العاملين بالجمعيات الأهلية والمصالح الحكومية، وبعض منشأت القطاع الخاص، والتي نظمها مكتب عمل القصر بمقر الوحدة المحلية بالقصر بالداخلة، يأتي ذلك ضمن سلسلة من الندوات حرصت المديرية على تنظيمها للقيام بمهامها المنوطة بها لخدمة المجتمع والمواطنين وتقديم التوعية والتثقيف حول القضايا الهامة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة داخل المحافظة..

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مديرية العمل بالوادى الجديد

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أنه تنفيذاِ لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتوعية العاملين بمنشآت القطاع الخاص وخاصة المرأة وتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين داخل المديريات من أجل تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تنمية قدراتها وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع، حيث بدأت المديرية في تنظيم ندوات تحث على المشاركة المجتمعية من أجل تحقيق الصالح العام والحث على المشاركة الانتخابية للعمال في مختلف القطاعات في العملية الانتخابية القادمة من أجل تحقيق مزيد من التقدم والرخاء.

وظائف إلكترونية لشباب الإسكندرية

قالت وزارة العمل فى بيان لها ان مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية إنتهت من التدريب المجانى للدفعة الأولى لعدد 42 متدرب ومتدربة والدفعة الثانية ل 84 متدرب فى مجالات صناعة "المالتى ميديا "على مهن الفوتوشوب، والمونتاج، والرسوم المتحركة، التسويق الالكترونى، بالتعاون مع مركز أركان للإبداع والذي يساهم في إعداد شباب ذوي خبرة في المجال الإلكتروني وذلك من خلال تطوير مهاراتهم للتناسب مع سوق العمل.. وجار تدريب الدفعة الثالثة، ويأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون بين مديرية العمل ومركز أركان والذي يهدف إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في المجال الإلكتروني الذي أصبح أهم وسائل التداول في كافة المجالات لسوق العمل المصري..

وأوضح المهندس محمد كامل وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، فى تقريرٍ للوزارة، أنه جرى فتح باب التسجيل لدورة تدريبية خاصة بذوى الهمم من أصحاب الإعاقات الحركية دون اليدين والنظر، على نفس المهن، وذلك فى إطار جهود المديرية لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل الداخل والخارجى والمهن المستحدثة ووظائف المستقبل، وكذلك دمج ذوى الهمم فى المجتمع من خلال توفير فرص عمل حقيقية ولائقة لهم وكذلك فرص تدريب مهنى مناسبة لدرجات إعاقتهم، وأكد مدير المديرية أنه يمكن للشباب التسجيل للمشاركة فى تدريب الدفعة الثالثة من خلال الرابط الإلكترونى التالى: https://forms.gle/ZH8SQBTn6tVTJXMK8

وسوف يتم التواصل معهم لتحديد موعد المقابلات الشخصية حيث يشترط الإلمام بأساسيات الحاسب الالى للمتقدمين والسن من 16 إلى 34 سنة، والتدريب لمدة أسبوعين لكل مهنة، وذلك بمقر مركز أركان للإبداع بـ كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية..