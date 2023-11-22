ختام برامج تدريب مهني مجانية لشباب الإسكندرية

أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية اختتمت فعاليات الدورات التدريبية المجانية لعدد 26 متدربة علي مهنة التفصيل والخياطة، وذلك بمركز تدريب مهني محرم بك، وايضا الدورات التدريبية المجانية على مهن التفصيل والخياطة وكهرباء التركيبات لعدد 39 متدرب ومتدربة بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، وذلك بعد انتهاء مدد التدريب المهني المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة، و60 ساعة على مهنة الكهرباء بالوحدة المتنقلة، و100 ساعة تدريبية بمركز التدريب، وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب المهني للعام 2023 - 2024 تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة..

Advertisements

دورات وزارة العمل لمهنة التفصيل والخياطة

و اوضحت الوزارة في بيان لها، أن المديرية سلمت شهادات إتمام التدريب للخريجين ضمن الفعاليات وذلك بعد اجتياز الاختبارات النهائية النظرية والعملية بقاعة المديرية، واكد المهني محمد كمال وكيل مديرية العمل الأسكندرية ان تلك التدريبات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الإهتمام بتقديم برامج تدريبية للشباب من الجنسين لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل وتكثيف الدورات التدريبية والاعلان عنها لتعريف الشباب وتشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال، وذلك في إطار رؤية الوزارة وخطتها في توفير فرص تدريب مناسبة على المهن التى يحتاجها سوق العمل، ومشيرًا إلى أن التدريب يساهم في تمكين الشباب من الالتحاق بفرص عمل حقيقية،. كما جرى خلال الفعاليات تنظيم ندوة عن الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة لجميع الشباب الخريجين من الجنسين قام بإلقائها الشيخ ايمن فراج من العاملين بمديرية الأوقاف بالاسكندرية، كما حضر الاحتفال وتسليم شهادات الخريجين ايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني، وحنان محمد مدير مركز تدريب محرم بك، وداليا عبد المجيد بإدارة التدريب المهني، كما عرض بعض المتدربين المنتجات التي تم إنتاجها خلال التدريب..

المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

قالت وزارة العمل في بيان لها، أن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، استقبل طلاب من الفرقة الرابعة بكلية بالتمريض بالجامعة البريطانية، وذلك في إطار تنفيذ خطة المركز في تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لطلاب الجامعات المختلفة للتعرف على اهم أنشطة المركز والدور المنوط به القيام به لخلق بيئة عمل امنة وصحية، وحرصًا من المركز على القيام برسالته وهي تعزيز وتعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ولذلك يعمل على التعاون والمشاركة مع اصحاب المصلحة والشركاء الاجتماعين لتحسين التواصل والتوعية بخصوص السلامة والصحة المهنية ، وذلك لان معرفة الاخطار والمخاطر التى يواجهها الانسان أثناء حياته اليومية وطرق التعامل الصحيحة معها يعد من حقوق الانسان، فضلا على انه يدعم قدراته ووعيه فى مختلف الانشطة باحتياجات وتطبيقات السلامة والصحة المهنية.

وأوضح الكيميائي اشرف مرزوق معاون الوزير والمشرف على المركز، أن تلك الزيارات تأتي في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف لكل الفئات بأهمية السلامة والصحة المهنية، وتفعيل دور المركز القومي باعتباره الرائد في هذا المجال في الشرق الاوسط لدعم ملف السلامة والصحة المهنية الذى توليها الدولة أولوية كبيرة، باعتبارها شرطا أساسيا من أجل بيئة عمل صحية ولائقة، ومضيفًا انه في بداية الزيارة قام بألقاء كلمة للترحيب بالطلاب والتعريف بالمركز واهم انشطته، وموضحًا اختصاصات المركز ومنها اقامة الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية كما أكد على أن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هى رسالة الإنسانية فمن حق كل انسان أن يتمتع بالسلامة والصحة، وان يحافظ عليهم لأنهم هبة ونعمة من الله للبشر، كما إن السلامة والصحة المهنية هى اسلوب حياة ، فقد يظن البعض أن السلامة والصحة المهنية تطبق داخل بيئة العمل فقط ولكن الحقيقة أن السلامة والصحة المهنية تطبق فى جميع جوانب الحياة.

وافاد المشرف على المركز، أن المركز يتعاون مع العديد من الجامعات المصرية الخاصة منها والحكومية من اجل نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلابهم، كما حث الشباب على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة مشجعًا كل من له حق التصويت في الانتخابات بالمشاركة الإيجابية خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل للوقوف بجانب الوطن الذي يمر بفترة تاريخية.. وقد اشرف على تنظيم فاعليات الزيارة والتنسيق مع الإدارات المختلفة لتحقيق اكبر قدر من الاستفادة للطلاب، فاتن النواوي مدير عام إدارة العلاقات العامة بالمركز، وفريق العمل بالادارة ، كما استعرض احمد نبيل اخصائى تدريب بالمركز نبذة عن أنشطة المركز فى مجال التدريب والبرامج التدريبية المتنوعة التى يقدمها المركز، كما قدمت الكيميائية مريم فايق توضيح لدور المركز فى مجال القياسات البيئية والبحوث، وفي ختام الزيارة اصطحب الطلاب فى جولة ميدانية داخل معامل المركز المختلفة التابعة للإدارات الطبية والبيئة المهنية كل من الدكتورة هبة صلاح، والكيمائية نهال يوسف.