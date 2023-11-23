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محافظات

أسعار البقوليات اليوم الخميس 23-11-2023 في قنا

اسعار البقوليات،فيتو
اسعار البقوليات،فيتو

 

استقرت البقوليات في محافظة قنا، اليوم في الأسواق، وفقًا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية، وسط إقبال كبير من مواطني المحافظة خلال الفترة الأخيرة.  

أسعار البقوليات في قنا اليوم

وتنشر "فيتو" سعر البقوليات في قنا اليوم، وفقًا لآخر التحديثات في أسعار البقوليات اليوم في ظل ارتفاع الطلب عليها، حيث تعد من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية المختلفة. 

الفاصوليا البيضاء من 40 حتى 45 جنيها.
 اللوبيا بلغ 40 جنيها.
غلة الفشار 48 جنيها.
الفول المدمس المعبأ 500 جرام بمنافذ التموين 8 جنيهات.

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كيلو الفول المدمس في المحلات التجارية الخاصة من 28 وحتى 32.5 جنيه.

- الحمص في المحلات التجارية الخاصة، حبة صغيرة 45 جنيها، والحبة الكبيرة من 48 جنيها إلى 51 جنيهًا. 

 أسعار المكرونة في أسواق قنا

المكرونة المعبأ 800 جرام، بمنافذ التموين 15 جنيها.

بينما في المحلات التجارية تنوعت الأسعار حسب الحجم على النحو الآتي:

 الملكة مكرونة 400 جرام بسعر 10 جنيهات.
 مكرونة مصرية 500 بسعر 14.5جنيه.
مكرونة 350 جرام بسعر 8 جنيهات.
 مكرونة داندى 300 جرام بسعر 6.5 جرام.
ريجاتا مكرونة 400 جرام بسعر 16 جنيها.
 ايطاليانو مكرونة 400 جرام بسعر 15 جنيها.
عواد مكرونة كيلو 23 جنيها.
الملكة مكرونة كيلو 23 جنيها.
 الكيس 800 جرام بسعر 17.75 جنيه في المحلات الخاصة.
 بينما 400 جرام تباع في المحلات التجارية بسعر 10.5 جنيها.
الكيس 350 جرام يباع بسعر 6.75 جنيها.

 كيلو المكرونة ولسان العصفور والشعرية الفاخر في المحلات التجارية بلغ من 18 إلى 23 جنيها.
 الملح 300 جرام معبأ واحد جنيه.
 لتر اللبن زنة 450 بلغ سعره 30 جنيها، وزنة 900 بلغ 40 جنيها. 

فاتورة الواردات خلال الـ 4 أشهر الأولى من عام  2023

 وبلغت فاتورة استيراد مصر من العدس 51 مليونًا و372 ألف دولار، خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 56 مليونًا و665 ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع يقدر بـ  5 ملايين و 293 ألف دولار.

واردات مصر من العدس خلال أبريل 2023

وأوضحت نتائج النشرة التي حصلت “فيتو” على نسخة منها، أن فاتورة استيراد العدس خلال شهر أبريل الماضي جاءت بقيمة 14 مليونًا و354 ألف دولار، مقابل 21 مليونًا و575 ألف دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ 7 ملايين و221  ألف دولار.

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