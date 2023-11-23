جامعة الوادي الجديد تنظم معسكرًا لاختيار فرق كرة القدم والطائرة

نظمت الإدارة المركزية لرعاية الشباب بجامعة الوادي الجديد، معسكر اختبارات لاختيار منتخبات الجامعة في كرة القدم للطلبة والطالبات، وذلك بملعب مركز الدكتور حسن حلمي لذوى الهمم بمدينة الخارجة خلال يومي الإثنين الموافق 11/13 /2023 والإثنين الموافق 2023/11/20 بحضور الدكتور رجب كامل عميد كلية التربية الرياضية وباهي أبومعين منسق الأنشطة بكلية التربية الرياضية وجمال حسن منسق عام الأنشطة بالجامعة والزملاء برعاية الشباب المركزية أحمد عثمان والدكتورة مريم عيسى وعلاء عبد المعطي.

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وقال أنور عباس مدير رعاية الشباب المركزية بالجامعة، في بيان له اليوم الخميس، إن معسكر اختبارات منتخبات الجامعة فى كرة القدم للجنسين وكرة الطائرة للجنسين شارك فيه 140 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق عبدالمنعم المدير الفني القدير لمنتخب الجامعة لكرة القدم والكابتن محمد فخري مسئول النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وأضاف مدير رعاية الشباب المركزية بالجامعة، أن الاختبارات أسفرت عن اختيار عدد 35 طالبا وطالبة من أفضل العناصر المتميزة للمشاركة فى الأنشطة المركزية إلتى تنظمها وزارة التعليم العالى والشباب والرياضة للجامعات المصرية.

يذكر أن المعسكر برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

مهرجان رياضي للعاملين بجامعة الوادي الجديد

ونظمت اللجنة الرياضية للعاملين بالجامعة، في وقت سابق من الشهر الجاري، مهرجانا رياضيا للجهاز الإداري بالجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب اليوم الخميس 2023/11/9 شارك فيها العديد من العاملين من مختلف القطاعات والكليات.

صرح بذلك أنور عباس رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية للعاملين بالجامعة، وأوضح أن المهرجان تضمنت فعالياته مسابقات رياضية في كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة مؤكدا أن إقامة مثل هذه المهرجانات تعمل على استعادة النشاط والإبداع في العمل اليومي للعاملين فضلًا عن الترويح عن النفس من الضغوط الحياتية وتأكيدًا على دور الرياضة في الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية.

وفي نهاية المهرجان تم توزيع شهادات تقدير علي الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقات وبعض الأعضاء ممن ساهموا في إنجاح فعاليات المهرجان.