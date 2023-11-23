الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

خبر سار من رئيس جامعة حلوان لجميع العاملين

جامعة حلوان ؛ فيتو
جامعة حلوان ؛ فيتو

 قامت الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بجامعة حلوان بالتنسيق مع مديرية التموين بالقاهرة بتوفير عدد من السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز والزيت بأسعار مخفضة، ابتداء من اليوم  بالمبنى الإداري بحرم الجامعة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

جامعة حلوان 

وصرح الدكتور قنديل أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بضرورة التخفيف عن أعباء المواطنين والعاملين في مختلف المجالات، مشيرا إلى حرص الجامعة على المساهمة في توفير حياة كريمة للعاملين بها، لذا حرصت جامعة حلوان على إعادة تشغيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالجامعة بعد توقفها.

Advertisements

txt

جامعة حلوان ومعهد تيودور بلهارس يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير البحث العلمي

txt

جامعة حلوان تشارك في الاجتماع التنفيذي لمشروع محو الأمية بالجيزة

 سلع أساسية بأسعار مناسبة بجامعة حلوان 

وأضاف الدكتور قنديل أن الجامعة ستواصل جهودها لدعم العاملين بها من خلال تقديم سلع أساسية بأسعار مناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.

جدير بالذكر ان الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بجامعة حلوان مشهره برقم ١٥ لسنه ١٩٧٦.


وأنشئت جامعة حلوان عام 1975م وتضمّ العديد من الكليات منها كلية الفنون التطبيقية وكلية التربية الفنية، في 26 يوليو 1975م أنشئت جامعة حلوان بالقانون رقم 70 لسنة 1975 ثم بدأت تتجمع كليات الجامعة في نطاق حرم واحد بعد سنوات طويلة من الشتات بما تنفرد به من كليات نوعية غير متكررة بالجامعات المصرية (كلية الفنون التطبيقية، كلية التربية الفنية، كلية التربية الموسيقية).

 

كما تعتبر كليات الفنون الجميلة والتربية الرياضية للبنين والبنات والاقتصاد المنزلى هي الكليات الأم وانبثقت منها الكليات المماثلة في الجامعات الأخرى. تضم جامعة حلوان ثلاث كليات خارج الحرم ذات طابع هندسي وتكنولوجي (كلية الهندسة بالمطرية، كلية الهندسة بحلوان، كلية التعليم الصناعي بالأميرية).

تقع جامعة حلوان بمنطقة عين حلوان على مساحة 350 فدان، وقد تم وضع حجر الأساس عام 1975 وتم توقيع عقد الإنشاء للمرحلة الأولى في 1 أغسطس 1985م ومنذ ذلك الحين بدأ إنشاء جامعة حلوان والتي تشمل 23 كلية و49 وحدة ذات طابع خاص وعددًا من المرافق المستحدثة. 

 

ومنذ أن استقرت الجامعة في موقعها بدأ الاهتمام بالبيئة المحيطة بها وهي مدينة حلوان ومنطقة عزبة الوالدة وعين حلوان وذلك من خلال مؤتمرات وندوات لتحسين البيئة المحيطة بالجامعة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

جامعة حلوان الجمعية التعاونية الاستهلاكية مديرية التموين بالقاهرة السلع الغذائية السيسي

الأكثر قراءة

سقوط كوبري مشاه في المهندسين (صور)

العناية الإلهية تنقذ 5 أشخاص، الدفع بمعدات وأوناش لرفع كوبرى مشاة المهندسين المنهار (فيديو وصور)

اليوم انطلاق مؤتمر تحيا مصر فلسطين باستاد القاهرة الدولي

9 مباريات اليوم في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر

حماس طلبت تغييرًا، الإذاعة الإسرائيلية تكشف سبب تأخر بدء اتفاقية الهدنة بغزة

أبرزها مانشستر سيتي ضد ليفربول، مواعيد الجولة الـ 13 لبطولة الدوري الإنجليزي

أبرز الغائبين عن الزمالك في مباراة أبو سليم الليبي

قرار جمهوري جديد اليوم (مستند)

Advertisements

منوعات

المزيد

علماء روس وصلوا بيونج يانج لتشغيل القمر الصناعي

محاكمة جاسوس كشف فضائح المسئولين في نادٍ شهير

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 23-11-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

هل تعمد نابليون تفجير أهرامات مصر؟ فيلم عالمي جديد يثير جدلا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 23-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 23-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 23-11-2023

المزيد

انفوجراف

5 نتائج لعملية طوفان الأقصى على الرأي العام الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء؟ أستاذ فقه يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية