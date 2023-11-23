كريم فهمي يبدأ تصوير مسلسل "220 يوم" ديسمبر المقبل
يستعد الفنان كريم فهمي للتحضير لمسلسل “220 يوم” خلال الفترة الحالية، استعدادًا لتصويره في شهر ديسمبر المقبل، للمنافسة به في موسم دراما رمضان 2024.
تدور أحداث مسلسل 220 يوم في إطار اجتماعي ممزوج بالرومانسية ويتكون من 15 حلقة، ويلعب كريم فهمي شخصية روائي خلال أحداث المسلسل، ويشاركه في البطولة الفنانة صبا مبارك ومايان السيد، والمسلسل من تأليف محمود زهران وتحت قيادة المخرج كريم العدل.
وتعاونت صبا مبارك مع كريم فهمي في مسلسل حكايات بنات الذي عُرض عام 2017، وحققا نجاحًا ملحوظًا بتلك الثنائية التي امتدت لأكثر من موسم بالمسلسل.
ومسلسل الكتيبة 101 هو آخر أعمال كريم فهمي الدرامية، والذي نافس به في موسم دراما رمضان 2023، وتعاون خلاله مع العديد من الفنانين منهم آسر ياسين، عمرو يوسف، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، بهاء ثروت، خالد الصاوي، لبلبة، نور النبوي، وفاء عامر، وليد فواز، والمسلسل من تأليف إياد صالح وتحت قيادة المخرج محمد سلامة.
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