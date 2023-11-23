الخميس 23 نوفمبر 2023
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حوادث

تجديد حبس المتهم بحيازة نصف كيلو هيروين وكمية كبيرة من مخدر الشابو بالإسماعيلية

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

 جدد قاضي المعارضات بمحكمة فايد الجزئية حبس عاطل يدعى "م. خ، ع" ٤٥ سنة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لحيازته نصف كيلو هيروين وكمية كبيرة من مخدر الشابو، لتوزيعه على عملائه بدائرة المركز.

 

 وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من الرائد محمود عبداللطيف رئيس مباحث مركز فايد، يفيد بورود معلومات للنقيب أحمد ممتاز عن قيام عاطل يعد من أكبر مروجي المواد المخدرة بمنطقة العمار بقرية سرابيوم بنطاق دائرة المركز، يقوم بحيازة كمية كبيرة من الهيروين والمواد المخدرة، علي الفور أمر بتقنين الإجراءات وسرعة ضبطه.

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 وبتقنين الإجراءات، انتقلت قوة مكبرة بقيادة النقباء أحمد ممتاز وأحمد جمال إلى مكان المتهم، وباستهدافه تمكنت القوة من ضبطه، وعثر بحوزته على نصف كيلو هيروين وكمية كبيرة من مخدر الشابو وسيارة ماركة النترا جاري الكشف عنها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة للاتجار، وحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

 


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الرائد محمود عبداللطيف النيابة العامة محمود عبداللطيف رئيس مباحث مركز فايد مدير امن الاسماعيلية مباحث مركز فايد محكمة فايد الجزئية

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