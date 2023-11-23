الخميس 23 نوفمبر 2023
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محاكمة جاسوس كشف فضائح المسئولين في نادٍ شهير

البرتغالي روي بينتو،
البرتغالي روي بينتو، فيتو

خلال ساعات، يمثل البرتغالي روي بينتو، الذي كشف فضائح مختلفة في عالم كرة القدم من خلال ما يسمى بـ"فوتبول ليكس"، للمحاكمة بتهمة التجسس المزعوم على قادة نادي باريس سان جيرمان.
ويحاكم بينتو (35 عامًا) باتهامات تتعلق بالوصول بشكل احتيالي إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمدير المالي للنادي الفرنسي ونائب المدير العام ومساعد المدير بين عامي 2015 و2019، من خوادم مختلفة في فرنسا والبرتغال والمجر.

 استخراج وتنزيل الملفات

وعن طريق هذا الولوج، تمكن من استخراج وتنزيل العديد من الملفات التي تم نشرها لاحقًا.
وساعدت المعلومات الواردة في هذه الملفات للقضاء الفرنسي بفتح تحقيق في العنصرية، معتبرًا أن باريس سان جيرمان أدرج معايير عرقية في تقييم الشباب الذين تدربوا في الأكاديمية التابعة له.

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إعادة فتح القضية

وعلى الرغم من أن القضية أُغلقت في البداية في أغسطس من العام الماضي، إلا أنه من الممكن إعادة فتحها بعد تقديم اتهامات أخرى.
وبدوره، قام اتحاد إعلامي دولي بنشر البيانات التي حصل عليها بينتو، وسلطت الضوء على الممارسات المشبوهة لبعض النجوم بهدف التهرب من الضرائب.
ومن المقرر أن يمثل بينتو كمدعى عليه وأيضًا كشاهد محمي، في قضية يشدد فيها محاموه على ضرورة حماية المبلغين عن عمليات الاحتيال والجرائم.

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