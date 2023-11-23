بوريل يشكر مصر وقطر والولايات المتحدة على الوساطة بشأن تبادل المحتجزين في غزة

شكر المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مصر وقطر والولايات المتحدة على الوساطة في المفاوضات بين إسرائيل وحماس حول تبادل المحتجزين.

وكتب بوريل على موقع "إكس" ("تويتر" سابقًا)، أن "اتفاق وقف إطلاق النار لأربعة أيام، الذي سيدخل حيز التنفيذ غدًا عند الساعة 10:00، سيجلب التخفيف الضروري للوضع الإنساني الصعب، وسيضمن أمن توريدات المساعدات".

وأعرب بوريل عن نيته مواصلة التعاون مع الشركاء من أجل إطلاق سراح كافة الرهائن.

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يذكر أن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق على صفقة تبادل المحتجزين مع هدنة مؤقتة لمدة 4 أيام.

ومن المتوقع أن تفرج "حماس" عن 50 من النساء والأطفال المحتجزين لديها مقابل إطلاق سراح 150 امرأة وشابًّا تحت سن الـ 19 عامًا من السجون الإسرائيلية.