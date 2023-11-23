سعد عبد الوهاب، الزاهد الذي لحّن نشيد الإمارات الوطني، وفتوى من الشيخ شلتوت وراء اعتزاله الفن

سعد عبد الوهاب، مطرب من الزمن الجميل، ظهر في فى نهاية الأربعينيات على الساحة الغنائية، هو ابن شقيق الموسيقار محمد عبد الوهاب، تربى في بيت عائلة عمه وتقمص شخصيته وساعده على ذلك ان صوته كان يشبه صوت عمه، رحل فى مثل هذا اليوم.

ولد سعد عبد الوهاب عام 1929 تخرج سعد عبد الوهاب من كلية الزراعة وعمل كاتبا بمصنع السكر فى نجح حمادى إلا انه لم يستمر سوى عشرة ايام نظرا لأمنيته بالسير في طريق الغناء والتمثيل مثل عمه، فتقدم للعمل فى الاذاعة واعتمد مذيعا فى الاذاعة واستمر كذلك 5 سنوات ثم اعتزل الغناء والتمثيل.

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أربعة أفلام مع حسين فوزى

ظهر سعد عبد الوهاب فى وقت كان عمه قد توقف عن التمثيل والسينما وكأنما جاء ليكمل مسيرة عمه السينمائية فقدم 7 أفلام أخرج حسين فوزى منها اربعة أفلام ورغم قلة عدد افلامه إلا أن أغانيه كانت من عوامل نجاح ما قدمه من أفلام دارت جميعها فى أجواء شعبية، من اشهر أفلامه علمونى الحب مع الفنانة المعتزلة إيمان.

العيش والملح كان البداية

اكتشف المخرج حسين فوزى الفنان سعد عبد الوهاب وقدمه فى فيلم "العيش والملح "، وكان متقمصا لعمه بالطربوش والنظارة مع اختلاف الأدوار، وكان الوقوف أمام وجه جديد وهي الممثلة الاستعراضية نعيمة عاكف بعد زواج المخرج منها، وتدور احداث الفيلم حول حارة بسيطة ووجود قصة حب مع احدى بنات الحارة، وتسلك طريقا شائكا ويحاول الشاب تقويمها ويتضح انها تعمل من اجل اسرتها ويتضامن مع اهل الحارة لتعديل اسلوب حياة الفتاة بعيدا عن الملاهى الليلية.

وعاد المخرج حسين فوزى وقدم سعد عبد الوهاب فى فيلمه الثانى "اختى ستيتة" مع المطربة اللبنانية صباح ويدور حول صديقتين واحدة تعشق الموسيقى والغناء والاخرى تعشق الادب والفلسفة، كما قدمه نفس المخرج في فيلم بلدى وخفة مع نعيمة عاكف أيضا ويدور حول مطرب يعشق فتاة متمردة..

مع نعيمة عاكف فى العيش والملح

ثم كان الفيلم الثالث لـ سعد عبد الوهاب مه المخرج حسين فوزى والفنانة الاستعراضية نعيمة عاكف في فيلم " بلد المحبوب " شاركت فيه تحية كاريوكا وتدور قصته حول شاب ريفى ثرى يختار له والده ابنة صديقه عروسا الا انها ترفضه لانه فلاح، فيتعرف على راقصة تعلمه اسلوب الحياة العصرية ويصر الاب على زواجه من ابنة صديقه، فيتزوجها لكنه كان قد احب الراقصة التى تتنازل عنه عندما علمت ان زوجته اصبحت تحبه وغنى سعد فى هذا الفيلم من الحان عمه وكلمات ابو السعود الابيارى (حلوين كده ليه مع اسماعيل يس، قالو البياض احلى ).

أمانى العمر لسيف الدين شوكت

عام 1954 وهو الفيلم الرابع الذى اخرجه حسين فوزى من الأفلام التي قدمها سعد عبد الوهاب سيبونى أغنى أيضا، وفى فيلم "امانى العمر" قدم سعد دور الموظف الانيق صاحب الكبرياء بالرغم من انه فقير يسكن فى حى شعبى والفيلم اخرجه سيف الدين شوكت عام 1955

علمونى الحب

أما اهم وأشهر اعمال سعد عبد الوهاب السينمائية فكانت فيلم " علمونى الحب" وهو فيلمه الاخير اخرجه عاطف سالم عام 1957 وبطولته وايمان واحمد رمزى وعبد السلام النابلسى ويدو حول حب الاستاذ لتلميذته، غنى فيه اجمل الحانه واغانيه: الدنيا ريشة فى هوا طايرة من غير جناحين، من خطوة لخطوة ياقلبى، قلبى القاسى يحب ويصبح ناسى يشغل روحه ليه، كما قام بالتلحين لعدد من المطربين منهم محمد قنديل وصباح وفايدة كامل وشريفة فاضل وغيرهم..

وبعد هذا الفيلم اختفى سعد عبد الوهاب تماما عن الساحة الفنية لمدى عشرين عاما سافر خلالها للعمل مستشارا للاذاعة فى دولة الامارات حتى انه وضع لحن نشيد السلام الوطنى وغناه بصوته

اعتزال الوسط الفنى

وعندما عاد سعد عبد الوهاب هجر الحياة الفنية بعد ان سأل الفتوى من الشيخ شلتوت هل الغناء والتلحين حلال أم حرام، بعدما اقنعه الشيخ شلتوت والفنان حسين صدقى أن التمثيل والغناء حرام فقرر التفرغ لتربية ولديه عمرو وهانى حتى رحل عام 2004 في الخامسة والسبعين من عمره.

سعد عبد الوهاب اثناء عزفه على العود

اشتهر بالزهد في كل شيء، حتى أنه كان يتأنى كثيرًا في وضع الألحان، وهو ما عطّله عن مواكبة مسيرة عمه والفنانين الآخرين، لذلك يمتلك نجل سعد عبدالوهاب الآن عددًا كبيرًا من الأغاني التي قام بتلحينها لكبار المؤلفين ولم يقم بإذاعتها؛ لاعتقاده أن الألحان بحاجة إلى إضافات وتعديلات.

وسوسة الطيران واللحوم المصنعة

ورث عن عمه الوسوسة؛ فكان يرفض التقبيل أثناء المصافحة؛ متحججًا في أغلب الأوقات بأنه مريض، كما كان يرفض تناول الوجبات السريعة أو الأكل خارج المنزل، وكان يرفض أيضًا كل أنواع اللحوم المُصنعة، حتى ركوب الطائرة لم يقبله وظل طوال سفرياته يركب البحر تماما مثل عمه .



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