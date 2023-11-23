الخميس 23 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جمعية المعاقين بالجيش الإسرائيلي: اَلاف الجنود يعانون صدمة القتال في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

العملية البرية في غزة، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن جمعية المعاقين بالجيش، أنه تم الاعتراف منذ 7 أكتوبر بأن 1600 جندي أصبحوا من معاقي الجيش.


صدمة جنود جيش الاحتلال

وتوقعت جمعية المعاقين بالجيش الإسرائيلية: استقبال الآلاف ممن يعانون من صدمة ما بعد القتال في غزة.
 

موعد اطلاق سراح الرهائن

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن رئيس مجلس الأمن القومي، تأكيده بأن إطلاق سراح الرهائن لن يبدأ قبل يوم الجمعة.

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وزير إسرائيلي بحكومة الحرب: نواجه عدوا فظيعا فى غزة وأمامنا قرارات صعبة

 

من جانبه قال بيني جانتس، الوزير بحكومة الحرب في دولة الاحتلال الإسرائيلية، اتخذنا أمس قرارًا صعبًا ومصيريًّا -فى إشارة إلى اتفاق الهدنة- وأنا متأكد من أنه قرار صحيح.

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قرارات صعبة ومركبة

وأضاف زاعمًا: "أمامنا قرارات صعبة ومركبة لأننا نواجه عدو فظيع ولكننا بتوحدنا سننتصر في النهاية".

 

تهديد بيروت 

وأكد: ما حدث لغزة يمكن أن يحدث لبيروت ولن يمر أي هجوم علينا دون رد.
 

من جانبه قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس، تحدثت مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، وقلت له نحن نحارب وسنحارب وأنت كنت معنا منذ البداية وستواصل دعمنا.
 

اتفاق نتنياهو مع بايدن بشأن غزة

وتابع خلال مؤتمر صحفي: "أكدت لجو بايدن أننا سنواصل بعد اتفاق الهدنة الحرب في غزة، وهذا اتفاق ليس مكتوبا ولكنه في القلب، نحن ملتزمون بالقضاء على حماس وإعادة كل الأسرى، مستعدون لكل الاحتمالات فيما يخص صفقة تبادل بما فيها مواصلة الحرب".

 

خلق واقع جديد

وأضاف: نحن ملتزمون بخلق واقع جديد في غزة وإعادة كل المختطفين وهذا يتطلب منا مواصلة الحرب، وآمل أن يكون هنا تحرير لأكثر من 50 أسيرًا.
 

عدو قاس لنتنياهو

وواصل: جيشنا مستعد لكل الاحتمالات فيما يتعلق بصفقة الهدنة والمختطفين وما هو قادم في غزة، وقلت لجو بايدن نعرف أننا نتعامل مع عدو قاس يحتجز أطفالا ومن بينهم طفل عمره 9 أشهر، حسب زعمه.

 

موقف إسرائيل حال خرق وقف إطلاق النار

وأكد: "لن نعطي حماس شيكا حرا وسنعود لمواصلة الحرب في أي لحظة حال خرق وقف إطلاق النار في غزة وسنعمل ما يمكن القيام به".

 

ولفت: "الصليب الأحمر جزء من الاتفاق أتوقع منهم أن يطلبوا زيارة الرهائن المتبقين".

 

وأشار: أبلغت جهاز الموساد أن يعملوا من أجل القضاء على قياديي حركة حماس.

 

عمليات صعبة في غزة

من جانبه، قال دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم إبرام صفقة إعادة المخطوفين ونحن ملتزمون بها والأمور قد تأخذ وقتا.
 

وأكد خلال المؤتمر الصحفي اليومي، لا أعرف متى سيدخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، ولكن العمليات العسكرية في القطاع صعبة ومعقدة وستأخذ وقتا من أجل تفكيك حماس وإعادة المختطفين.


حرب طويلة في غزة

وتابع قائلا: إن “رئيس الأركان قيم الوضع في غزة وبحث أمن القوات مع القادة، وأمامنا حرب طويلة في غزة من أجل تنفيذ كل الأهداف، ومنها إعادة المحتجزين وتفكيك حماس”.

 

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