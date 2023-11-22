الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تفاصيل التحقيق مع المتهمين بضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة بكرداسة

حبس متهم،فيتو
حبس متهم،فيتو

أجرت نيابة الجيزة التحقيق مع المتهمين بضرب شابين بالكرباج، وإجبارهما على تقبيل قدم السيدة لشتمهما ابنها بكرداسة، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، وما زالت التحقيقات مستمرة. 

 

ووجهت النيابة لـ4 متهمين واقعة الضرب وتعذيب شابين وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة داخل منزلها ، وأمام النيابة أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم. 

txt

تفاصيل جديدة عن واقعة ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة بكرداسة

كما تبين من التحقيقات أن المتهمين هم "منى.ع" وزوجها "علاء.س" وابنها "وليد "وأحد أقاربها "إسلام"، وأن الشابين على علاقة صداقة بابن المتهمة، وتبادلا الشتائم بالأم عبر الهاتف المحمول، فقررت السيدة والدة صديقه اختطافهما واحتجازهما داخل منزلها، بالاستعانة بذويها والاعتداء عليهما بالضرب مستخدمين كرباج.

 

Advertisements

 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات فيديو تم نشره تحت عنوان (ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما أبنها بكرداسة بالجيزة).

 

وبالفحص تبين أن مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من كل من (شخصين "أحدهما عامل بمصنع ملابس" مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مقيمين بدائرة المركز) بقيام كل من (ترزى "يعمل بمصنع الملابس" ووالده ووالدته وشخصين آخرين) بالتعدى عليهما بالضرب والسب وإحداث إصابة "عامل المصنع" بسبب خلافات نشبت بينهما حول العمل.

 

 وقام المجنى عليه بالاتصال هاتفيًا بالترزى مازحًا معه بتوجيه ألفاظ السب والشتم له ولأسرته، وتناهى إلى سمع والدته السب والشتم، فبادلت المذكور السب والشتم، وأبلغت زوجها فاستعان بشخصين واصطحبا المجنى عليهما لسكنهم وتعدوا عليهما بالضرب وتحطيم هاتفيهما المحمول وتصويرهما أثناء التعدى عليهما.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهاتف المحمول النيابة العامة ضرب شابين بالكرباج شرطة كرداسة مركز شرطة كرداسة نيابة الجيزة

مواد متعلقة

شاب يلقي بنفسه من الطابق الثامن ببئر سلم عقار منزله أمام شقيقته بالدقهلية

تفاصيل جديدة عن واقعة ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة بكرداسة

تحت تأثير الضرب بالكرباج، سيدة تجبر شابين على تقبيل قدميها في كرداسة

عرض طفل على الطب الشرعي بعد اتهام مدرب كرة قدم بهتك عرضه بالشرقية

تقبيل قدم شيكابالا بعد هدفه في البنك الأهلي يثير جدلا واسعا

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 23-11-2023 في مصر

أول تعليق من رئيس الوزراء الكندي على انفجار الحدود مع أمريكا: الوضع خطير (فيديو)

أمريكا تكشف عن عاصمة عربية يعلن منها بدء الهدنة في غزة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 22-11-2023

1000 قارب، أسطول رفض الإبادة الجماعية يبحر في طريقه إلى غزة

الإثارة تسيطر على البرومو الرسمي لـ "شماريخ" وظهور خاص للراحل مصطفى درويش (فيديو)

تفاصيل مكالمة السيسي وبايدن عقب الوساطة المشتركة للهدنة الإنسانية بغزة

Advertisements

منوعات

المزيد

محافظ المنوفية وكيلا لعروس يتيمة من فتيات مؤسسة البنات بشبين الكوم

هند صبري تستقيل من منصب سفيرة الغذاء العالمي للأمم المتحدة تضامنا مع غزة

نانسي عجرم في عيد استقلال لبنان: وطني تعبان

1000 قارب، أسطول رفض الإبادة الجماعية يبحر في طريقه إلى غزة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 22-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 22-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

5 نتائج لعملية طوفان الأقصى على الرأي العام الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان هناك مخلوقات أفسدت في الأرض قبل الإنسان؟.. خالد الجندي يجيب

تفسير حلم الأسير في المنام وعلاقته بالهموم والأحزان الشديدة

تفسير رؤية الفول المدمس في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية