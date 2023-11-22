تفاصيل التحقيق مع المتهمين بضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة بكرداسة

أجرت نيابة الجيزة التحقيق مع المتهمين بضرب شابين بالكرباج، وإجبارهما على تقبيل قدم السيدة لشتمهما ابنها بكرداسة، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، وما زالت التحقيقات مستمرة.

ووجهت النيابة لـ4 متهمين واقعة الضرب وتعذيب شابين وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة داخل منزلها ، وأمام النيابة أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم.

كما تبين من التحقيقات أن المتهمين هم "منى.ع" وزوجها "علاء.س" وابنها "وليد "وأحد أقاربها "إسلام"، وأن الشابين على علاقة صداقة بابن المتهمة، وتبادلا الشتائم بالأم عبر الهاتف المحمول، فقررت السيدة والدة صديقه اختطافهما واحتجازهما داخل منزلها، بالاستعانة بذويها والاعتداء عليهما بالضرب مستخدمين كرباج.

Advertisements

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات فيديو تم نشره تحت عنوان (ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما أبنها بكرداسة بالجيزة).

وبالفحص تبين أن مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من كل من (شخصين "أحدهما عامل بمصنع ملابس" مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مقيمين بدائرة المركز) بقيام كل من (ترزى "يعمل بمصنع الملابس" ووالده ووالدته وشخصين آخرين) بالتعدى عليهما بالضرب والسب وإحداث إصابة "عامل المصنع" بسبب خلافات نشبت بينهما حول العمل.

وقام المجنى عليه بالاتصال هاتفيًا بالترزى مازحًا معه بتوجيه ألفاظ السب والشتم له ولأسرته، وتناهى إلى سمع والدته السب والشتم، فبادلت المذكور السب والشتم، وأبلغت زوجها فاستعان بشخصين واصطحبا المجنى عليهما لسكنهم وتعدوا عليهما بالضرب وتحطيم هاتفيهما المحمول وتصويرهما أثناء التعدى عليهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.