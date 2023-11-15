الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رياضة

الأهلى، الخطيب ينتظر عودة كولر لحسم ملف صفقات يناير

كولر مدرب الأهلى،
كولر مدرب الأهلى، فيتو

الأهلى، ينتظر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عوده السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر من بلاده وذلك لحسم ملف الصفقات الجديدة التي ينوي الفريق التعاقد معاها خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

جلسة الخطيب مع كولر

ومن المنتظر أن يعقد الخطيب جلسة مع المدرب السويسري مارسيل كولر فور عودته يتم فيها التحدث عن الصفقات الجديدة للفريق في شهر يناير وكذلك اللاعبين الذي يرغب كولر في رحيلهم عن الفريق في الميركاتو الشتوي القادم.

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وحدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السبت المقبل موعدا لوصوله إلي القاهرة استعدادا لقيادة تدريبات الفريق يوم الاحد القادم استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني يوم ٢٥ نوفمبر الجاري في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية

الأهلي التقى مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتي كوتوكو وهارس أوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الإفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلي مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتي كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلي مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

الأهلى فى المجموعة الرابعة

 ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التي تضم كلًّا من:

شباب بلوزداد الجزائري 

يانج أفريكانز التنزاني

 ميدياما الغاني

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024 بعد الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في أحرز 7 أهداف خلال المباراتين اللتين خاضهما الفريق الأحمر، في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

4- سجل محمد مجدي أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

6- سجل محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي بطل إفريقيا في الموسم الماضي

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

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الأهلي كولر محمود الخطيب اخبار الأهلي اخبار الرياضة

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