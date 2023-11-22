%16 زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديدا تحت عنوان (%16 زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي عام 2022).

وكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة إجمالي الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي، حيث بلغت قيمتها 6339 مليون دولار عـام 2022 مقابل 5487 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة 15.5%.

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