رئيس جهاز العبور يكشف تفاصيل مشروعات الطرق بالمدينة

أكد المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور على ضرورة التواجد الميداني والمتابعة الدورية للموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف أحياء المدينة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة.

وتفقد رشاد أعمال الانتهاء من الطبقة الاسفلتية للحارة اليمني لحارة الخدمة الموازية لطريق بلبيس بالمنطقة الصناعية (ب&ج) استكمالًا لما تم من تطوير ورفع كفاءة الطريق البطيء بالمنطقة وتحويل الطريق الرئيسي من طريق واحد الي اتجاهين كل اتجاه بعدد (٣) حارات.



وأكد استمرار أعمال التطوير والصيانة باحياء المدينة، لافتًا إلى أنه جارٍ استكمال الأعمال الصناعية وتنسيق الموقع العام بالحي التاسع وإزالة الأرصفة التالفة وتوريد وتركيب البردورات والإنترلوك بشوارع الحي التاسع أمام البلوكات ارقام (١٨٠١٠&١٨٠١١&١٨٠١٢) وستستكمل باقي أعمال التطوير تباعًا.

وشدد المهندس أحمد رشاد على ضرورة استمرارية وتكثيف الأعمال الخاصة بملف التطوير ورفع الكفاءات والصيانة باحياء المدينة لسهولة تنقل السادة المواطنين وحفاظًا على المظهر الحضاري لعروس المدن.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يتم حاليًّا تنفيذ الأعمال الأخيرة بمشروع "جنة" بمدينة دمياط الجديدة بإجمالي 87 عمارة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات لرئيس جهاز المدينة، بالمتابعة المستمرة، والاهتمام بجودة التنفيذ.

وتنفيذا لهذه التوجيهات، تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه مسؤولو الجهاز ومديرو التنفيذ، مناطق مشروع الإسكان الفاخر "جنة" بالحي السادس، ومنها موقع 28 عمارة بالمجاورة 34، لمتابعة تنفيذ الأعمال الأخيرة بالمشروع.

وخلال الجولة، أوضح المهندس محمد خلف الله، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال الطرق والمشَّايات، وأعمدة الإنارة، والتجهيز لأعمال الزراعة، والمسطحات الخضراء، موجهًا بالالتزام التام بجودة التنفيذ للأعمال، طبقًا للمواصفات والبرنامج الزمنى للمشروع.

وانتقل رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، ومرافقوه، لتفقد موقع 59 عمارة بمشروع "جنة" بالمجاورة 33، والتى تم الانتهاء بها من أعمال تنسيق الموقع، والتخطيط للطرق الداخلية، مشددًا على جهاز الإشراف بالحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال، والمتابعة اليومية لأعمال الري، والصيانة للمزروعات، والمسطحات الخضراء.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس محمد خلف الله، ومسئولو الجهاز، محطة تنقية مياه الشرب، والتى تعمل بطاقة ١٧٢ ألف م٣/يوم المغذية للمدينة، وميناء دمياط، وكذا تفقد المأخذ المغذي للمحطة من نهر النيل.

وخلال الجولة، أكد " خلف الله " مواصلة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تقديم الخدمة بأعلى كفاءة لعناصر المنظومة بالمحطة، وكذلك أعمال رفع الكفاءة للمرحلة الأولى، وأعمال الصيانة الدورية للمأخذ، والتأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني لتحقيق الاستفادة من كامل قدرة المحطة، لخدمة التوسعات الحالية والمستقبلية للمدينة.

تطرح وزارة الإسكان خلال أيام شقق سكن كل المصريين بنظام الإيجار بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك للمواطنين محدودي الدخل.

وحددت الوزارة - المدة الإيجارية للشقق بـ7 سنوات، تجدد حسب رغبة المواطن بدون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه، ويكون الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 مترًا مربعًا، ومبلغ 1200 جنيه شهريًّا للوحدة السكنية ٧٥ مترًا مربعًا شاملًا مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنويًّا.

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ومن المقرر أن تطرح الوزارة 1000 وحدة سكنية فى 4 محافظات هي (المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف)، كمرحلة أولى والشقق جاهزة للتسليم.

- ويسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري، ويقوم الصندوق بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن كما يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.

-ويتولى الصندوق تركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها، ويتم تسليم الكروت الخاصة بتلك العدادات للعميل لشحنها وبدء الاستخدام، على أن يتم ردها عند انتهاء مدة الإيجار.

وفي حالة تأخر العميل عن السداد في المواعيد المقررة يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهريًا وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولًا إلى إجراءات الإخلاء في الشهر الثالث.

وحددت الوزارة شروط التقديم والاستفادة كالتالي:

-أن المستفيد من المشروع، يكون شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصرى الجنسية، وليس شخصًا معنويا (شركة أو مؤسسة).

- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من شقة.

- يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهريًا للفرد، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه.

- إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم.

-إجراء استعلام سبق استفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر.

وفي حالة وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار بدون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية، ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.



ويمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل، شرط خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في حينه للحصول على الوحدة التمليك.

وأشارت الوزارة إلى أن الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 90 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 م2، ويصرف شهريًا خلال مدة الإيجار.



- الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 60 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2 ويصرف شهريًا خلال مدة الإيجار.



ويتضمن الاتفاق مع المواطن وعدا بالبيع في حالة تقديم طلب خلال مدة الإيجار على أن يتم خصم إجمالي المسدد بعد استبعاد مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية ويتم البيع بالنظام المعمول به في حينه.

وسبق وطرحت الوزارة شقق بالإيجار فى حوالى 10 محافظات وكانت عبارة عن غرفتين وصالة أو ثلاثة غرف وصالة، وهي مخصصة لأصحاب الدخل المنخفض.. وشهدت إقبال كبير من المواطنين.