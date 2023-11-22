بينها السكر والسجائر، حماية المستهلك يحرر 212 محضرا للبيع بأعلى من السعر الرسمي

قام جهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، بشن حملات رقابية مُكبرة وموسعة علي الأسواق، وأسفرت الحملات عن تحرير 212 محضرا.

وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر، وحجب السلع عن التداول، وتداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة، وتم إحالة المُخالفين للنيابة العامة.

وجاءت المضبوطات على النحو الآتي:

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- 5 أطنان سكر (بيع بأزيد من السعر المعلن)

- 1600 علبة سجائر (بيع بأزيد من السعر الرسمي)

- 2.2 طن (سلع غذائية منتهية الصلاحية)

- 2.5 طن أسمدة زراعية (مجهولة المصدر)

حملات لمراقبة أسعار السجائر والسكر

- وأثناء التفتيش بكُبرى المحلات، تبين وجود كميات كبيرة من سلعتي السكر والسجائر يتم بيعهم بأزيد من السعر، حيث وجه مأمورو الضبط القضائي بالحملة ببيع الكميات الموجودة بحوزة التجار من سلعة السكر والسجائر بمعرفتهم بالسعر الرسمي المعلن، وبحضور رجال الضبطية القضائية التابعين لجهاز حماية المستهلك، وتم البيع بمعرفة التجار وبموافقتهم، مما لاقى استحسان المواطنين.

شكاوى جهاز حماية المستهلك

وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالانتشار المُكثف على مستوى الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين ولمتابعة كافة الحملات علي مستوى المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المُعلنة.

كما صرح رئيس الجهاز، بأن الحملات الرقابية الموسعة مُستمرة على مدار الساعة في كافة محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق لصالح المستهلكين، مشددًا أن الجهاز لن يدخر جهدًا في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل.

- وأهاب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار وعدم المُغالاة فى أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الإستراتيجية منها، وأنه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.

- كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.