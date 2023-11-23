أكذوبة الدولة الديمقراطية.. استهداف المدنيين والعزل يكشف حقائق المتاجرة الإسرائيلية بشعارات «الحداثة الغربية».. مراكز بحثية صهيونية تعترف

يوما بعد الآخر يزداد الخناق على إسرائيل بسبب الحرب الجنونية على غزة واستهداف المنشآت الصحية والأطفال والنساء فى مشاهد تضرب الإنسانية فى مقتل، لكن أكثر ما يبدو لافتا قطع الصلات بين إسرائيل والعالم الغربى، إذ من المعروف والمتداول منذ نشأة الدولة العبرية على أرض فلسطين التاريخية أنها تنفرد باعتبارها واحة الديمقراطية فى الشرق الأوسط، والبصمة الغربية الأكثر وضوحا فى منطقة تعانى من التطرف والعنف ومعاداة القيم الغربية الأكثر إنصافا للإنسانية.

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لكن حصاد الشهر الماضى أصبح يطرح أسئلة يومية لم تتعود إسرائيل على التطرق إليها من الشعوب الغربية قبل هذه الحرب غير الأخلاقية على غزة، إذ بدأ الشارع الأوروبى يكتشف بشكل متدرج حقيقة إسرائيل التى سوقت كثيرًا ارتباطها بالثقافة الغربية، قبل أن يتضح حجم القطيعة بين هذا الكيان بمسافات لن تتقارب مطلقا والقيم السياسية والأخلاقية الغربية.

ويكشف تفكيك بنية النظام الاجتماعى والسياسى الإسرائيلى عن مفاجآت مدوية، إذ تبدو ثقافة المجتمع الإسرائيلى مناهضة، بل معادية بشكل واضح للثقافة الليبرالية، أساس الحضارة الغربية رغم الادعاء الإسرائيلى المتكرر بالانتماء إلى الحداثة والثقافة السياسية الأوروبية، وأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة فى المنطقة.

يعترف تقرير لمركز تكنولوجيا التعليم فى إسرائيل، وهو كيان بحثى معنى بالدراسات السياسية والاجتماعية، أن مؤسسى إسرائيل أقاموا النظام السياسى على أركان القيم الديمقراطية بالفعل، لكنهم فشلوا بشكل كامل فى ترسيخ معايير المجتمع المفتوح المعمول به فى الغرب، والذى يعلى من قيمة العدالة والتسامح والحقوق الفردية الصارمة.

حسب تقرير المركز واسع الانتشار، إسرائيل ليست دولة غربية، ومجتمعها ليس غربيا، ونظامها ليس ديمقراطيا غربيا، بل «يهوديا ديمقراطيا»، ووفق هذه التسمية يرفض المقارنة بين الثقافة الغربية والإسرائيلية، إذ يتضح الاختلاف الجذرى والتباين الشاسع بين كل منهما، وهذا السر الذى تكشف لاحقا، وكان سبب تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين فى أوروبا للتعبير عن دعمهم لقطاع غزة، ورفض إجبار أكثر من مليون فلسطينى على الفرار من منازلهم، بينما لم يزد مناصرو السلام ورفض العنف ضد الفلسطينيين داخل إسرائيل عن وقفات ضمت العشرات فقط، دون أى تأثير يذكر على صانع القرار الإسرائيلى، مقابل دعوات يصدرها الإعلام والخبراء ومراكز الأبحاث يوميا باستخدام العنف بأقصى درجة ممكنة وإعادة احتلال غزة ونشر المستوطنات من جديد.

خرج آلاف المتظاهرين المؤيدين للحق الفلسطينى فى الدولة التى منحت إسرائيل حق الحياة على أرض الغير (وعد بلفور) بريطانيا، وتجمعوا بالقرب من سيرك أكسفورد، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية، مطالبين بإنهاء الغارات الجوية الإسرائيلية والحصار على قطاع غزة فورا دون أى مضايقة، ونشرت شرطة العاصمة لندن أكثر من ألف ضابط على الأرض، ولم تضع أى إعاقات للمسيرة، واكتفت برفض حمل أعلام حركة حماس أو أى منظمة دينية محظورة فى البلاد، دون أن تمنع حمل الأعلام الفلسطينية أو تقف ضد ترديد الهتافات التى يراها الإنجليز تعبر عن ضميرهم شعبهم الحر.

التلاعب الإسرائيلى بالقيم الغربية وجد ردًّا من الشارع الأوروبى أيضًا، والذى رفض الاستيطان والتطرف والعـنف فى غزة على أسس إنسانية وحقوقية وسياسية، إذ تتفرد دول غرب أوروبا بالدفاع عن هذه القيم، وهى أسس تختلف عن بقية الرافضين للتصرفات الإسرائيلية سواء دول أمريكا الجنوبية التى تشترك مع المظلومين فى العالم بماضٍ معقد يرفض أمريكا وسياساتها، أو الدول والعرقيات التى تناهض الظلم والتهجير انطلاقا من عقد ومظلوميات تاريخية.

وفى الوقت الذى سقط المجتمع الإسرائيلى فى اختبار القيم الغربية التى كان يرفع لواءها دائمًا، تكشف للعالم أجمع أن الشعب الإسرائيلى فى الغالب مؤيد لأفكار عدائية وعلى قطيعة كاملة مع الرؤية الغربية التى تجرم الاستيطان وثقافة إلغاء الآخر، وخاصة فى عهد ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهى حقائق لم ينكرها المركز الإسرائيلى، بل سعى إلى تأكيد اختلاف النظام السياسى العبرى، وأوضح أن إسرائيل دولة «يهودية عرقية ديمقراطية» ولا تتوافق مع أى نظام غربى.

يكشف الاعتراف الإسرائيلى زيف الديمقراطية الإسرائيلية التى تجعل الدولة خادمة فى أيدى الأغلبية، وبشكل أكثر وضوحا يجندها لتحقيق طموحات الحركة الصهيونية من أجل تحقيق أهدافها، بما يقطع أى صلة مع الديمقراطية الليبرالية الغربية التى كانت إسرائيل تسوقها للعالم الغربى وتقوم أهم أركانها على مبدأ حياد الدولة فى أى معركة.

نقلا عن العدد الورقي.