ديكسي ماكوالي، حكاية شاب ساهم في حماية متنزهات أفريقيا الوطنية (صور)

مؤتمر المناخ كوب 28، “أحتاج إلى القيام بعمل يقرب الناس إلى الطبيعة” كانت هذه الجملة تسيطر على رأس ديكسي ماكوالي مدير التوسعات المجتمعية بمنتزهات “ماجيتي” الإفريقية، فلم يكن من السهل على ماكوالي إقناع صياد جائر بأن يحترم الطبيعة ويدعمها، فهنا كان لا يحتاج إلى قرارت أو أوامر بل أدرك أنه يحتاج إلى تغيير الفكر.

ديكسي ماكوالي، فيتو

إشراك المجتمعات المحلية

يعمل داعم العمل المناخي ديكسي مكوالي من المنتزهات الأفريقية على إشراك المجتمعات المحلية للتفاعل مع المبادرات المناخية والبيئية من خلال التعرف على ما تعنيه بيئتهم والطبيعة التي يعيشون فيها والعمل على إنشاء أسس لأنظمة بيئية مزدهرة تساهم باستقرار ورفاهية البشر والحفاظ على الحياة البرية.

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يقول ماكوالي إنه إذا أردت التأكد من أن لدينا سياسية بيئية مستدامة في المجتمعات المحلية التي تكثر معاناتها، فإنه إذا يجب مشاركتهم والتعاون معهم، ويجب ألا يستثنوا، لأنه في اللحظة التي نستثنيهم فيها، تذهب كل جهودنا بلا جدوى.

وأوضح مدير التوسعات المجتمعية بمنتزهات “ماجيتي” الإفريقية أنه يجب أن نذهب إلى هذه المجتمعات المحلية ونشركهم ونجلبهم إلى طاولة الحوار، وفجأة ستجد أنكم تتحركون معا.

إنشاء برنامج مزارع سمكية

قام ماكوالي بالتعاون مع منتزهات إفريقيا بإنشاء برنامج مزارع سمكية في إحدى المجتمعات المحلية في إفريقيا وقام بعمل دورات توعية للمزارعين هناك خاصة بتربية الأسماك، وبفضل المزارع السمكية هذه لم تعد هناك حاجة لصيد اللحوم بشكل غير قانوني.

المزارع السمكية، فيتو

ويوضح ماكوالي بأن المجتمعات المحلية شعرت بأننا جزءا منهم وهم جزء منّا، لذلك وثقوا بنا فأصبحت المنفعة مشتركة، لافتا إلى أنه يمكن لمنتزهات أفريقيا أن تغادر لكن البنية التي تركناها والفهم داخل المجتمع يجب أن يستمر.

المجتمعات المحلية، فيتو

ويشارك ديكسي ماكوالي باعتباره أحد داعمي المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ في دبي في الفترة من ٣٠ نوفمبر إلى ١٢ ديسمبر 2023.

جدير بالذكر أنه سينعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يجمع المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة الدوليين وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين والخبراء والشباب. والجهات الفاعلة غير الحكومية.

ووفقًا لما نص عليه اتفاق باريس للمناخ، ستقدم COP28 في الإمارات العربية المتحدة أول تقييم عالمي على الإطلاق - وهو تقييم شامل للتقدم المحرز في تحقيق الأهداف المناخية.