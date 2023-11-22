طعام هندي أصيل وآيس كريم نباتي، توزيع 250 ألف وجبة يوميًا في مؤتمر المناخ بدبي

تتيح رئاسة مؤتمر المناخ cop28 لضيوفها في دبي أول قائمة طعام متوافقة مع 1.5 درجة مئوية وهي القائمة التي تمكن المندوبين من تناول وجبات الإفطار والغداء والعشاء ووجبة خفيفة مع الالتزام بالميزانية الفردية من البصمة الكربونية البالغة 2.3 ألف مكافئ ثاني أكسيد الكربون يوميًا.

وتعاونت رئاسة مؤتمر المناخ الثامن والعشرين مع شركة برمجيات تمكن مقدمي الطعام من تتبع كثافة الكربون والمياه المستخدمة لإنتاج أحد عناصر القائمة، مع حساب المحتوى الغذائي لهذا العنصر أيضًا، ونستعرض معكم فيما يأتي أبرز مطاعم المنطقة الزرقاء:

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مطاعم المنطقة الزرقاء في مؤتمر المناخ

PXB & Partners: هي شاحنة طعام مخصصة حصريًا للأغذية النباتية بنسبة 100%، ويضم خمسة من المطاعم النباتية الرائدة في العالم، وتشمل شاحنات الطعام غير الرسمية الأخرى علامة تجارية شهيرة للآيس كريم النباتي وشركة حلوى اماراتية متخصصة.

جوب آند شوب: سيقدم أطعمة الشارع الهندية الأصيلة.

Philly Jawn: يضفي لمسة أمريكية بالكامل على الحدث من خلال قائمة COP28 الخاصة التي تضم شطائر البرجر.

أجيني: سيقدم نكهات منطقة المشرق العربي، حيث سيدعو هذا المكان النابض بالحياة ضيوف مؤتمر COP28 لتجربة مذاق الشرق أوسطية الأصيلة.

Yamanote Collective: سيقدم الطعام طوال اليوم من مخبز ياباني

وأكدت رئاسة مؤتمر المناخ الثامن والعشرين أنه سيكون أمام الزوار الكثير من الخيارات في المنطقتين الزرقاء والخضراء، والحجوزات مفتوحة الآن لمطاعم مختارة عبر تطبيق Eat.

قوائم طعام مراعية للمناخ ومستدامة

ولضمان أن تكون قوائم الطعام مراعية للمناخ ومستدامة، فإن مؤتمر المناخ COP28 يفرض على مقدمي الطعام تقليل النفايات، واستخدام التغليف المستدام، وتوفير التدريب، وإعادة التدوير حيثما أمكن ذلك، وتعمل رئاسة مؤتمر المناخ على دعم بائعي الأطعمة والمشروبات قدر الإمكان في تحقيق استراتيجية تقديم الطعام المستدام الصعبة من خلال تمكين البائعين من حساب كثافة الكربون والمياه في عناصر القائم، وقد طُلب من مقدمي الطعام التأكد من أن ما لا يقل عن 50 بالمائة من الطعام المقدم يقع ضمن الحدود المستدامة لكثافة الكربون والمياه، وتوفير خيارات واعية بالكربون.

وسيعرض المؤتمر أكثر من 90 منفذًا للأطعمة والمشروبات مجموعة متنوعة من المأكولات، كما سيتم تخصيص موقف شاحنات الطعام النباتي بنسبة 100% والكيبولان، أول قاعة طعام أفريقية في العالم، ومن المتوقع أن يتم تقديم 250 ألف وجبة يوميًا خلال الحدث الذي يستمر 12 يومًا.