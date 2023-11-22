الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

من الغيبوبة وحتى الوفاة.. رحلة شقيق شريف رمزي مع المرض

شريف رمزي وشقيقه،
شريف رمزي وشقيقه، فيتو

رحل عن عالمنا، اليوم الأربعاء، شقيق الفنان شريف رمزي بعد رحلة طويلة مع المرض.

وكتب شريف رمزي من خلال موقع "إنستجرام": "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له".

رحلة شقيق شريف رمزي مع المرض 

في شهر أغسطس من العام الماضي، أعلن الفنان شريف رمزي تعرض شقيقه “صلاح” لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها المستشفى.

 

وكتب شريف رمزي  وقتها، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “أخويا صلاح رمزي في حالة حرجة جدا في المستشفى.. أرجو الدعاء”.

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غيبوبة شقيق شريف رمزي 

ومنذ دخول شقيق شريف رمزي في غيبوبة وحتى وفاته، لم تشهد حالته الصحية تحسنا بل بالعكس أكد شقيقه في وقت سابق أنه يحتاج إلى "معجزة" وليس سواهم إلا الدعاء فقط.

 

وفي يوم 6 أغسطس من العام الماضي، طالبت المنتجة شهد رمزي شقيقة الفنان شريف رمزي، الدعاء لشقيقها الأصغر صلاح، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة ودخوله في غيبوبة

 

ونشرت شهد صورة تجمعها بشقيقها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "برجاء الدعاء بالشفاء العاجل لأخي وروحي وقلبي صلاح رمزي.. بحبك وربنا كبير وأملي كبير أنت هتكون في حضني قريب".

 

وظل شقيق شريف رمزي يرقد في غرفة العناية المركزة بعد دخوله في غيبوبة لعدة أشهر بعد تدهورت حالته الصحية التي لم تشهد أي تطور.

وفي شهر أكتوبر من عام 2022، قال شريف رمزي أنه شقيقه الراحل يجري  عملية جراحية كبيرة وطالب الدعاء لشقيقه وقتها، إلا وأن قرر الطاقم الطبي تأجيل إجراء العملية نظرا لأن حالته الصحية لا تسمح.

 

وفي شهر سبتمبر من العام الجاري، قال شريف رمزي في تصريح خاص لـ"فيتو":" للأسف شقيقي صلاح مازال مريضا وفي غيبوبة بقاله سنة وشهرين"، مطالبا بالدعاء له.

 

حتي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزي بعد رحلة طويلة مع المرض.

 

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