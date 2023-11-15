الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دين ودنيا

خالد الجندي: 90% من ذنوب البشر سببها النفس وليس الشيطان

الشيخ خالد الجندي،
الشيخ خالد الجندي، فيتو

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الشيطان يمثل من أسباب الذنوب، لافتا إلى أن 90% من أسباب الذنوب من النفس. 

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن النفس هى السبب فى الذنوب الفردية التي ذكرها القرآن الكريم، منها ذكر قتل قابيل وهابيل، كذلك العجل الذهبى الذى قام بعمله السامرى. 

وأوضح، أن لو كان كل فعل وراه الشيطان من جعل الشيطان يعصي ربه، نفسه هي التي سولت له أن يعصي ربه، مستشهدا بآيات الله سبحانه وتعالى: "وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ".

 

Advertisements

 

 خالد الجندي: الشيطان يحرك الأطفال ولا يوسوس لهم

كما أجاب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على سؤال حول متى يوسوس الشيطان للإنسان، وهل يوسوس الأطفال؟. 

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن الشيطان الرجيم يحرك الطفل، ولا يوسوس له، لافتا إلى أن الشيطان يبدأ للإنسان في عمر الإدراك، وهو سن متغير من إنسان لآخر،  والوسوسة يمكن منعها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. 

وأوضح، أن الشيطان يجعل الطفل يفعل شغب، لذلك منع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سهر الأطفال بعد المغرب، لأن هذا الوقت هو موعد انتشار الشياطين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبي

الشيخ خالد الجندي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية متى يوسوس الشيطان للإنسان القرآن الكريم

مواد متعلقة

خالد الجندي: وزير الأوقاف والمفتي يدعمان المواقف الوطنية لشيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية

هل هناك سيئة جارية؟.. خالد الجندي يجيب (فيديو)

الأكثر قراءة

نتنياهو يرد على أردوغان بعد اتهامه إسرائيل بالإرهاب: فجرت قرى تركية ولن نقبل منك مواعظ

90 دقيقة تفصل منتخب المغرب عن حلم ضم نجم برشلونة للأبد

الزمالك يستقر على عودة أسامة فيصل لدعم هجوم الفريق

رئيس جنوب إفريقيا: غزة تحولت إلى معسكر اعتقال تجرى فيه إبادة جماعية

ارتفاع جديد في أسعار سيارات الفان في السوق المصري

5 سور من القرآن الكريم تستخدم في العلاج وشفاء المريض، تعرف عليها

خالد الجندي: 90% من ذنوب البشر سببها النفس وليس الشيطان

تعرف على القيم الجديدة للتصالح في مخالفات البناء

Advertisements

منوعات

المزيد

بسبب المستحقات، دعوى قضائية ضد نيمار في فرنسا

أول تعليق من جينيفر إنيستون على وفاة ماثيو بيري

محمد النني يوجه رسالة عتاب لجماهير منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي

جمارك مطار القاهرة تعرض 28 سيارة في مزاد علني

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 15-11-2023

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-11-2023 في منتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن منتخب جيبوتي قبل مواجهة مصر بتصفيات كأس العالم 2026 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 سور من القرآن الكريم تستخدم في العلاج وشفاء المريض، تعرف عليها

خالد الجندي: 90% من ذنوب البشر سببها النفس وليس الشيطان

تفسير حلم خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقته بقرب زواجها وترقيتها فى العمل

المزيد
الجريدة الرسمية