خالد الجندي: 90% من ذنوب البشر سببها النفس وليس الشيطان

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الشيطان يمثل من أسباب الذنوب، لافتا إلى أن 90% من أسباب الذنوب من النفس.



وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن النفس هى السبب فى الذنوب الفردية التي ذكرها القرآن الكريم، منها ذكر قتل قابيل وهابيل، كذلك العجل الذهبى الذى قام بعمله السامرى.



وأوضح، أن لو كان كل فعل وراه الشيطان من جعل الشيطان يعصي ربه، نفسه هي التي سولت له أن يعصي ربه، مستشهدا بآيات الله سبحانه وتعالى: "وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ".

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خالد الجندي: الشيطان يحرك الأطفال ولا يوسوس لهم

كما أجاب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على سؤال حول متى يوسوس الشيطان للإنسان، وهل يوسوس الأطفال؟.



وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن الشيطان الرجيم يحرك الطفل، ولا يوسوس له، لافتا إلى أن الشيطان يبدأ للإنسان في عمر الإدراك، وهو سن متغير من إنسان لآخر، والوسوسة يمكن منعها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.



وأوضح، أن الشيطان يجعل الطفل يفعل شغب، لذلك منع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سهر الأطفال بعد المغرب، لأن هذا الوقت هو موعد انتشار الشياطين.