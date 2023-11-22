استعدادات مبكرة لامتحانات الشهادة الإعدادية بتعليم الوادي الجديد

التقى المهندس سيد عبد العزيز مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة والمعنيين من قيادات التعليم بالمحافظة.

وخلال اللقاء بحث مدير عام تعليم الوادي الجديد، مع الحضور آخر المستجدات بشأن الاستعداد المبكر لإمتحانات الشهادة الإعدادية مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين وسلامة إجراءات الامتحانات والتى جرى تنفيذها بنهاية العام الماضى ولاقت استحسان القيادة السياسية وأولياء الأمور والطلاب.

Advertisements

وأوضح مدير التعليم، أنه جرى خلال اللقاء، مناقشة آخر المستجدات بشأن العجز الزيادة بالتخصصات المختلفة والتوزيع العادل للمعلمين لضمان استقرار العملية التعليمية على أرض المحافظة، وجرى فتح باب الحوار والمناقشة لعرض المشكلات التى تواجه البعض بالإدارات التعليمية ووضع الحلول المناسبة لها على الفور.

وكيل التعليم يتفقد مدرسة بشاير الخير

وعلى صعيد متصل، أجرى المهندس سيد عبد العزيز، مدير عام التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بمدرسة بشاير الخير يرافقه مدير إدارة الخارجة التعليمية.

واطمأن سيد، على انضباط العملية التعليمية والتزام الجميع بكافة القواعد المنظمة للعمل مع توفير الخدمة التعليمية المتميزة لجميع طلاب المدرسة.

وتعد المدرسة أحد المنشآت التعليمية الهامة ضمن المشروع الذى تبنته المحافظة فى تنفيذ مشروعات قرى نموذجية شمال مدينة الخارجة، حيث تم إنشاء المدرسة لخدمة أبناء وقاطنى القرية.

هذا فيما أعرب المهندس سيد عبد العزيز مدير التعليم بالوادى الجديد، عن خالص شكره وتقديره للأستاذ محمد منير العديسى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة وذلك خلال لقاء مشترك بين الطرفين بحضور مدير إدارة التغذية بالمديرية.

وأكد سيد، على وافر التقدير للجهود المبذولة والتعاون المثمر فى رفع كفاءة أماكن تجهيز الوجبات المطهية للطلاب من مدرستى الأمل للصم وضعاف السمع والتربية الفكرية بالخارجة، وطلاب التعليم الفنى المقيمين بمقر مبنى بيوت الطلبة بالخارجة، حيث تم إمداد مكان الطهى بعدد من الأدوات والمعدات اللازمة للعمل، مشيدًا بما لمسه من حرص على صحة ابنائنا الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة أمامهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ