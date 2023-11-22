بعد غياب 5 سنوات، بالوتيلي يطلب العودة لمنتخب إيطاليا وينتقد مهاجميه الحاليين

طلب ماريو بالوتيلي مهاجم أضنة دمير سبور التركي، العودة لتمثيل منتخب إيطاليا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تأهل الآزوري إلى نهائيات أمم أوروبا 2024.

ولم يظهر بالوتيلي مع إيطاليا منذ تعادله 1-1 مع بولندا في دوري الأمم عام 2018، وكان آخر ظهور له في بطولة كبيرة خلال كأس العالم 2014 في البرازيل حيث سجل هدفًا في مرمى إنجلترا.

وقال بالوتيلي في تصريحات نقلها موقع “فوت إيطاليا”: "إذا كنت بخير، فأنا لا أزال أعتبر نفسي الأقوى، كم عدد تسديدات راسبادوري وسكاماكا مهاجمي المنتخب خلال مواجهة أوكرانيا؟ ربما اثنتان؟ أريد التعافي واللعب للمنتخب الإيطالي".

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وأضاف: "أتمنى دائمًا تلقي الدعوة من المنتخب، لقد التقيت سباليتي بضع مرات، لقد تبادلنا بعض النكات عندما التقينا في مباراة ودية مع نابولي، لكن ليس لدي أي علاقة معه".

ويتواجد بالوتيللي حاليًّا مع نادي أضنة التركي، وسجل ثلاثة أهداف في خمس مباريات هذا الموسم.

وتعادل منتخب إيطاليا سلبيا أمام نظيره أوكرانيا في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب باي أرينا في الجولة الأخيرة ضمن تصفيات اليورو 2024.

مباراة إيطاليا وأوكرانيا

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة والهجمات الخطرة، إلا أن كلا الفريقين فشلا في ترجمة الفرص إلى أهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني لم يختلف كثيرا عن سابقه، وتبادل خلاله الفريقين السيطرة والإستحواذ ومحاولة خطف هدف التقدم، ولكن الدفاع المحكم والرقابة اللصيقة فرضت على الفريقين التعادل السلبي.

تشكيل إيطاليا أمام أوكرانيا

وكان لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أوكرانيا في اللقاء الذي يجمع على ملعب باي أرينا في الجولة الأخير بالتصفيات المؤهلة ليورو 2024.

مباراة إيطاليا وأوكرانيا

بتلك النتيجة ضمنت إيطاليا اللحاق بإنجلترا متصدرة المجموعة إلى النهائيات المقررة في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

قائمة إيطاليا

حراسة المرمى: دوناروما، بروفيديل، فيكاريو

الدفاع: دي لورينزو، ديماركو، جاتي، بيراجي، بونجيورنو، دارميان، أتشيربي، مانشيني

الوسط: بونافنتورا، جورجينيو، كريستانتي، فراتسي، باريلا

الهجوم: ساكاماكا، راسبادوري، كين، كييزا، بوليتانو، زانيولو، الشعراوي

وتملك إيطاليا أفضلية على أوكرانيا في المواجهات المباشرة بينهما، فهي فازت على منافستها في المباريات الـ6 الرسمية الأخيرة بينها، وسجلت 14 هدفا فيما استقبلت شباكها 3 أهداف فقط.