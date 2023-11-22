الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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حوادث

تأجيل قضية حمو بيكا في اتهامه بقيادة سيارة بدون رخصة لجلسة 29 نوفمبر

حمو بيكا، فيتو
حمو بيكا، فيتو

أجلت محكمة جنح العطارين في الاسكندرية، محاكمة مؤدي المهرجانات " محمد محمود" وشهرته حمو بيكا في واقعة قيادته سيارة بدون رخصة تسيير، وتغيير في لون السيارة محل الواقعة، ودون رخصة قيادة، لجلسة 29 نوفمبر الجاري  للحكم.


تعود وقائع القضية، رقم 40 لسنة 2021 أحوال قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة المرور بضبط سيارة دون رخصة تسيير، وبها تغيير في اللون المثبت في الرخصة، ودون رخصة قيادة لسائقها، بدائرة القسم.

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وتبين من التحقيقات، أنه عقب قيام ضباط المرور لتنظيم الحركة المرورية وضبط المخالفات المرورية، حال تواجد السيارة رقم (س أ د 9937) بها زجاج ملون بالكامل، وبإيقاف السيارة وبسؤال قائدها "محمد.محمود" وشهرته حمو بيكا، عن التراخيص، أقر بعدم حمله ثمة تراخيص، وأفاد أن رخصة قيادته تم سحبها سابقا في طريق الحمام، وأنه لا يحمل رخصة التسيير حاليا، ولا إيصال سحب.

وبالكشف عن السيارة، تبين أنها سيارة ماركة أودي برتقالي اللون وتم تغيير جوهري في لون السيارة إلى اللون الذهبي عن طريق اللصق الكامل غير المثبوت في رخصة التسيير للسيارة.

وبالعرض على النيابة، وتم إحضار رخصة التسيير الخاصة بالسيارة، وأن رخصته الخاصة تم سحبها سابقا بطريق الحمام، وعن التغيير في اللون السيارة فهي لإحدى شركات الدعاية وأن هناك 50 سيارة قامت الشركة بوضع اللاصق الذهبي عليها كنوع من أنواع الدعاية، وأن الفاميه الموجود على الزجاج، هو لعدم رؤية الالتفاف حوله في الطريق العام من المعجبين، وقررت النيابة، إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وإحالة الدعوى مع إخلاء سبيله.

 

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