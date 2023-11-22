معاينة النيابة تكشف تفاصيل تسريب الغاز في نطاق القرية الذكية (صور)

انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع القرية الذكية، بعد إخلاء مبانيها بالكامل من جميع الموظفين لشركات القطاع الخاص والعام، نتيجة تعرض القرية لتسرب رائحة غاز كريهة خلال ساعات الظهيرة اليوم.

القرية الذكية

وكشفت المعاينة، أن شركة الغاز القابعة خلف القرية الذكية وخارج نطاقها، تجري صيانة دورية للتانكات الضخمة الخاصة بالغاز فانبعث منها تلك الرائحة.

القرية الذكية

بلاغات تسريب الغاز

وكشفت تحريات وفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة حالة الذعر التي أصابت موظفي القرية الذكية عقب انبعاث رائحة كريهة بأنحائها وتردد أنباء عن انفجار وتسرب غاز بها وإخلاء جميع الموظفين منها.

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وأفادت التحريات بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، أنه عقب رصد مديرية أمن الجيزة لحالة الذعر بين الموظفين في عدد من المؤسسات وتلقي بلاغات بانبعاث رائحة كريهة تحركت قوة أمنية من مباحث مركز كرداسة لفحص ملابسات البلاغ، وتبين أن شركة للغاز خلف القرية الذكية وخارج نطاقها تجري صيانة دورية للتانكات الضخمة الخاصة بالغاز فانبعث منها تلك الرائحة.

القرية الذكية

والتقت قوات الأمن مع صاحب مصنع الغاز الذي أكد عدم حدوث انفجار أو تسريب وأن تلك الرائحة نتيجة عمل صيانة التانكات.

غاز مصر تكشف حقيقة وجود تسريب في القرية الذكية

وأوضحت شركة غاز مصر أنه لا يوجد تسريب غاز فى منطقة القرية الذكية أو المناطق المحيطة بها وأن الرائحة المنتشرة هى خاصة بمواد الرائحة التي تضاف إلى الغاز الطبيعى والتى يجرى نقلها من المخازن المخصصة والتابعة لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش.



وأكد المهندس وائل جويد رئيس الشركة في تصريحات لـ«فيتو»، أن الشبكات وخطوط نقل الغاز الطبيعى ومحطات تخفيض الضغط وكافة مرافق الغاز بالمنطقة مؤمنة تمامًا وتعمل بكامل كفاءتها وليس هناك أى تسريب غاز.