الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

معاينة النيابة تكشف تفاصيل تسريب الغاز في نطاق القرية الذكية (صور)

القرية الذكية، فيتو
القرية الذكية، فيتو

انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع القرية الذكية، بعد إخلاء مبانيها بالكامل من جميع الموظفين لشركات القطاع الخاص والعام، نتيجة تعرض القرية لتسرب رائحة غاز كريهة خلال ساعات الظهيرة اليوم.

القرية الذكية 

وكشفت المعاينة، أن شركة الغاز القابعة خلف القرية الذكية وخارج نطاقها، تجري صيانة دورية للتانكات الضخمة الخاصة بالغاز فانبعث منها تلك الرائحة.

القرية الذكية

بلاغات تسريب الغاز

وكشفت تحريات وفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة حالة الذعر التي أصابت موظفي القرية الذكية عقب انبعاث رائحة كريهة بأنحائها وتردد أنباء عن انفجار وتسرب غاز بها وإخلاء جميع الموظفين منها.

 

Advertisements


وأفادت التحريات بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، أنه عقب رصد مديرية أمن الجيزة لحالة الذعر بين الموظفين في عدد من المؤسسات وتلقي بلاغات بانبعاث رائحة كريهة تحركت قوة أمنية من مباحث مركز كرداسة لفحص ملابسات البلاغ، وتبين أن شركة للغاز خلف القرية الذكية وخارج نطاقها تجري صيانة دورية للتانكات الضخمة الخاصة بالغاز فانبعث منها تلك الرائحة.

القرية الذكية 

والتقت قوات الأمن مع صاحب مصنع الغاز الذي أكد عدم حدوث انفجار أو تسريب وأن تلك الرائحة نتيجة عمل صيانة التانكات. 

 

غاز مصر تكشف حقيقة وجود تسريب في القرية الذكية

وأوضحت شركة غاز مصر أنه لا يوجد تسريب غاز فى منطقة القرية الذكية أو المناطق المحيطة بها وأن الرائحة المنتشرة هى خاصة بمواد الرائحة التي تضاف إلى الغاز الطبيعى والتى يجرى نقلها من المخازن المخصصة والتابعة لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش.
 

وأكد المهندس وائل جويد رئيس الشركة في تصريحات لـ«فيتو»، أن الشبكات وخطوط نقل الغاز الطبيعى ومحطات تخفيض الضغط وكافة مرافق الغاز بالمنطقة مؤمنة تمامًا وتعمل بكامل كفاءتها وليس هناك أى تسريب غاز.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

النيابة العامة القرية الذكية مديرية أمن الجيزة أمن الجيزة

مواد متعلقة

غاز مصر تكشف حقيقة وجود تسريب في القرية الذكية

الأكثر قراءة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

معاينة النيابة تكشف تفاصيل تسريب الغاز في نطاق القرية الذكية (صور)

الأسعار الرسمية لبرامج الحج السياحي 2024 (انفوجراف)

الحكومة تعلن تصدير أول شحنة أمونيا في العالم تم إنتاجها في مصر

الفرق بين حسابات التوفير والجاري والائتمان في البنوك

تفسير رؤية الفول المدمس في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

جينا أورتيجا تطلب فسخ عقدها مع Spyglass بعد طرد ميليسا باريرا لدعمها فلسطين

كيف تناولت الصحف الإنجليزية تصريحات غرابة عن تعامل جماهير سيراليون مع محمد صلاح؟

Advertisements

منوعات

المزيد

ديكسي ماكوالي، حكاية شاب ساهم في حماية متنزهات أفريقيا الوطنية (صور)

ريال مدريد يبيع قطعا من ملعب سانتياجو بيرنابيو

لاعب كرة ينقذ مطربة شهيرة من السجن

اكتشاف سر جنون كرة القدم

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يرتفع جنيها في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الأسعار الرسمية لبرامج الحج السياحي 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الأسير في المنام وعلاقته بالهموم والأحزان الشديدة

تفسير رؤية الفول المدمس في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

أفضل الأوقات لقراءة أذكار الصباح والمساء

المزيد
الجريدة الرسمية