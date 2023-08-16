الأربعاء 16 أغسطس 2023
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أخبار مصر

غاز مصر تحقق أرباح 122.81 مليون جنيه

غاز مصر،فيتو
غاز مصر،فيتو

كشفت القوائم المالية لشركة غاز مصر، خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 18.6% على أساس سنوي.

وقالت غاز مصر، في بيانها  لبورصة مصر، إنها حققت ربحا  بلغ 122.81 مليون جنيه خلال النصف الأول من هذا العام وبالتحديد من شهر يناير حتى نهاية يونيو 2023، وذلك  مقابل أرباح بقيمة 103.52 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات النشاط خلال الستة أشهر الأولى إلى 2.1 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.06 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

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 وحققت الشركة  أرباح بلغت 93.84 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 75.88 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات النشاط خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.01 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.25 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.

وتعد شركة غاز مصر من كبري شركات قطاع البترول والتي تعمل  في مجال توصيل الغاز  داخل وخارج مصر  بالإضافة الي دخول الشركة في الأعمال المدنية  وكافة أعمال  التشييد والبناء  حيث حصلت الشركة مؤخرا على تنفيذ عدد كبير من محطات الوقود والغاز ومحطات تحلية المياه. 

شركة غاز مصر لبورصة مصر القوائم المالية المهندس وائل جويد محطات الوقود

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