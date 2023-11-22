محافظ قنا: 223 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال العام الجاري

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر الماضي تم تمويل عدد 8658 مشروعا من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالى مبلغ 223 مليونا و19 ألفا و473 جنيها من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وأضاف الداودي، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 360 مشروعا صغيرا بإجمالي تمويل 83 مليونا و240 ألفا و868 جنيها، وفرت 1016 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 8298 مشروعا بتمويل قدره 139 مليونا و778 ألفا و605 جنيه، وفرت 10012 فرصة عمل، مشيرا إلى أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه الدولة اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.

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