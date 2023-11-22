بعد نجاح المسلسل، محمد سليمان عبد المالك يوجه رسالة لأبطال صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة، توجه الكاتب والسيناريست محمد سليمان عبد المالك بالشكر لكتيبة مسلسل صوت وصورة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب عبد المالك قائلًا: “مبروك لكل الفنانين الرائعين كتيبة #صوت_وصورة النجمة حنان مطاوع رأس الحربة اللي أحرزت هدف جديد في مرمى جيلها بشخصية رضوى ممدوح أبوزيد الفنانة الجميلة نجلاء بدر اللي عرفت تغير جلدها وتحفر سكة جديدة مختلفة عن كل اللي قدمته قبل نرمين العطار العائد بقوة وليد فواز في دور صعب ومعقد من شدة بساطته وجرأته، خلا عبدالغني حسب النبي حالة محيرة متبقاش عارف تكرهه ولا تتعاطف معاه الفنان المختلف مراد مكرم اللي تألق في مساحة محدودة ولكن بتأثير ممتد من أول لآخر حلقة وربط المشاهدين كلهم بسؤال مين قتل عصام الصياد”.

وتابع: “الاكتشاف المدهش صدقي صخر في بطولة مستحقة عن دور المتر لطفي عبود اللي أداؤه ليه هيخليه يعيش كتير الموهوب صاحب الحضور الخفيف على القلب عمرو وهبة في إعادة اكتشاف لنفسه كممثل مش كوميديان فقط في دور الاسستانت وافي معتمد الممثلة ذات الحضور الواثق ناردين فرج اللي أطلت في ثوب جديد عليها تماما وتقمصت الشر المخيف في هيئة ماجدة علوان”.

وأضاف "المفاجأة فدوى عابد في طلة سعاد اللي خدت بيها عدة قفزات للأمام في مشوارها الضابط المهموم بقضاياه المهنية والشخصية حسين محمود اللي قدمه رامي الطمباري بتوازن دقيق خلاه حقيقي وملموس الطفلة الرائعة لاڤينيا نادر تفوقت على نفسها في دور دنيا محور حياة رضوى، ولاء الشريف وبساطتها في دور رانيا أخت رضوى، ايمان الشريف أعادت تقديم نفسها في تيسير، مروة عيد في دور مختلف (لبنى).

وقال: “ومواهب لقت مكانها المستحق: مصطفى عمر (شريف) - أحمد شاهين (مصطفى جاويش) - ايات مجدي (نورا) - هاجر عفيفي (ولاء) - رباب طارق (فوفا) - نسمة بهي (صابرين) -محمود إمام (شلبي) الأمل في المستقبل: حازم دياب ويوسف وهبي (ابنا عصام ونرمين) وهولي السويفي (يارا) ضيوفنا الكرام: ايمن الشيوي (إيهاب) - عماد صفوت (عبدالتواب)”.

وتابع: "الأستاذتان القديرتان: عايدة فهمي وصفاء الطوخي وأخيرا احمد ماجد (وليد) الموهوب المجتهد ابن البلد الأصلي كل دول لعبوا تحت قيادة مايسترو مميز، ابن المهنة البار في عمله المصري الأول اللي كسبت بيه رهاني الشخصي على موهبته وتفرده: محمود عبدالتواب "توبة" وطبعا غني عن الذكر إن خطة المنتج الفنان المختلف تامر مرتضى، والمشرف الدؤوب على الانتاج مصطفى العوضي في تغيير قواعد اللعبة، وصناعة مسلسل لا يقل جودة وتميزا عن مسلسلات رمضان"، واختتم حديثه قائلًا “نتمنى إننا نكون شرفناكم جميعا، وكل كلمات الشكر لا تكفي”.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة مفاجأة غير متوقعة فيما يتعلق بهوية قاتل عصام الصياد.

وخلال مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة يرفض لطفي عبود الاقتناع باعتراف رضوى بأنها قاتلة عصام الصياد، واكتشف وجود أوراق تكشف وجود علاقة بشقيقه وليد بعصام الصياد فبحث عن الأمر وقرر مواجهته.

وخلال مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة يخبر وليد شقيقه لطفي بتفاصيل قتله لعصام الصياد وأنه لم يخطط للأمر ولكن رفض عصام الصياد منحه أي أموال من التي من المفترض أن يمنحها إياه مما دفع وليد لقتله ومسح كل الدلائل التي ستكشفه.

وحاول وليد إبعاد كل الشبهات حوله وحاول أيضًا مساعدة رضوى بعدما شعر بحب شقيقه لها، ولكن القدر تدخل، واكتشف بعد إنهاء اعترافه وتهديده لشقيقه أنه سيقتله في حالة إفشاء سره بدخول الشرطة وتم القبض عليه وسط دموع لطفي.

وفي نهاية مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة تعود رضوى لحياتها الطبيعية ويبدأ لطفي في الإعداد للترافع في قضية شقيقه، ويتقارب مع رضوى رغم كل الظروف، ويعيش عبد الغني حياة التسول وتتقارب رانيا مع وافي.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محام ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

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