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رياضة

الدانمارك تخسر 0-2 أمام إيرلندا الشمالية في تصفيات اليورو

منتخب أيرلندا الشمالية،
منتخب أيرلندا الشمالية، فيتو

تصفيات اليورو، حقق منتخب أيرلندا الشمالية الفوز على الدنمارك بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت في الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024 والمقرر إقامتها في ألمانيا.

 

وأحرز هدفي ايرلندا الشمالية في الدقيقة 60 عن طريق برايس وعاد تشارلز في الدقيقة 82 ليخطف الهدف الثاني ويضاعف النتيجة. 

تشكيل الدنمارك 

 

 

قائمة إيطاليا أمام أوكرانيا 

حراسة المرمى: دوناروما، بروفيديل، فيكاريو

الدفاع: دي لورينزو، ديماركو، جاتي، بيراجي، بونجيورنو، دارميان، أتشيربي، مانشيني

الوسط: بونافنتورا، جورجينيو، كريستانتي، فراتسي، باريلا

الهجوم: ساكاماكا، راسبادوري، كين، كييزا، بوليتانو، زانيولو، الشعراوي

وتملك إيطاليا أفضلية على أوكرانيا في المواجهات المباشرة بينهما، فهي فازت على منافستها في المباريات الـ6 الرسمية الأخيرة بينها، وسجلت 14 هدفا فيما استقبلت شباكها 3 أهداف فقط. 

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واقترب منتخب إيطاليا، من حسم بطاقة التأهل إلى منافسات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والتي ستقام في ألمانيا يونيو المقبل، بعد الفوز على مقدونيا الشمالية.

ولعب منتخب إيطاليا ضد مقدونيا الشمالية، الجمعة الماضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2024.

وحقق منتخب إيطاليا الفوز على مقدونيا الشمالية بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، لينعش آماله في التأهل إلى يورو 2024.

 

ماذا يحتاج منتخب إيطاليا للتأهل إلى يورو 2024

ويقع منتخب إيطاليا في المركز الثالث من المجموعة الثالثة بتصفيات يورو 2024، برصيد 13 نقطة حصدها من 4 انتصارات وتعادل وهزيمتين.

ويحتاج المنتخب الإيطالي لنقطة وحيدة من أجل التأهل رسميًا إلى بطولة كأس أمم أوروبا 2024، وذلك من خلال المواجهة المرتقبة أمام أوكرانيا.

ويمتلك منتخب أوكرانيا 13 نقطة ولكن يقع في المركز الثالث بفارق الأهداف عن إيطاليا، ويحتاج إلى الفوز بفارق هدفين من أجل حسم التأهل.

وفي حال حقق منتخب إيطاليا الفوز أو التعادل على حساب أوكرانيا، سيتأهل بشكل رسمي إلى يورو 2024.

 

أهداف مباراة إيطاليا ومقدونيا الشمالية

وأحرز ماتيو دراميان الهدف الأول لمنتخب ايطاليا في الدقيقة 17، وأضاف فيدريكو كييزا الهدف الثاني 41 وعزز فوز ايطاليا بهدف ثالث من توقيعه مع نهاية الشوط الاول.

وأحرز هدف شمال مقدونيا ياني اتاناسوف في الدقيقة 52 وأحرز أيضًا هدفا ثانيا في الدقيقة 74.

وأحرز جياكومو راسبادوري في الدقيقة 81، وعزز ستيفان شعراوي فوز ايطاليا بعد احرازه هدف خامس لإيطاليا.

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