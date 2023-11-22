تعليم الفيوم يحصد مركزا أولا وثانيا في مسابقة المسرح لذوي الهمم على مستوى شمال الصعيد

قالت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن مدارس التربية الخاصة بالمحافظة، فازت بالمركزين الأول والثاني لمسابقة المسرح للتربية الخاصة على مستوى شمال الصعيد، التي أقيمت بمحافظة المنيا.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن مديرية التربية والتعليم بالفيوم ( إدارة التربية الخاصة)، شاركت في مسابقة المسرح لمدارس التربية الخاصة على مستوى شمال ووسط الصعيد، والتي أقيمت بمحافظة المنيا، بمدرستي الامل بنات للصم وضعاف السمع، والتربية الفكرية

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الأعمال الفائزة

وفازت مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنات محافظة الفيوم، بالمركز الأول، في (العروض الاستعراضية)، كما كما فازت مدرسة التربية الفكرية بمدينة الفيوم بالمركز الثاني، في (العروض الاستعراضية).

ندوات توعوية

ومن ناحية أخرى، نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالفيوم بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ندوات عن التوعية السياحية بالمدارس للعام الدراسي 2023/2024، لنشر الوعي لدى طلاب المدارس بالمقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، وضرورة الحفاظ عليها وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، والسلوكيات السلبية عند زيارة الأماكن السياحية والأثرية وعند التعامل مع الزائرين.

وتم تنفيذ الندوات بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بإدارة سنورس التعليمية، ومدرسة حمادة طنطاوي الرسمية للغات، بإدارة سنورس التعليمية، بحضور متخصصين في التنمية السياحية، وقيادات تعليمية من إدارة سنورس التعليمية، وسيتم تعميم الندوات علي باقي مدارس الإدارات التعليمية، بهدف زيادة الوعي لدى طلاب المدارس بجميع المراحل، بأهمية تنشيط السياحة، ودور المواطنين الترويج للمزارات السياحية، للمساعدة في تنمية المحافظة، وإعادتها إلى الخريطة السياحية الدولية والمحلية، حتي تعود إلى سابق عهدها.

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