برلماني: هدنة وقف إطلاق النار بغزة تكلل نجاح الجهود المصرية ومكانة مصر

الهدنة، قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن نجاح الجهود المصرية في القضية الفلسطينية والتوصل إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، يؤيد ثقل وقوة الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية وذلك بالوساطة القطرية والأمريكية.

أهمية الجهود المصرية

وأكد هندي، أهمية الجهود المصرية، وأن القيادة السياسية المصرية حريصة منذ 7 أكتوبر الماضي، على متابعة تطورات الأوضاع في فلسطين لحظة بلحظة من أجل وقف إطلاق النار ودخول المساعدات بشكل دائم دون قيود أو شروط.

الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تتبنى القضية الفلسطينية على مر التاريخ، ودائما ما يدعو موقفها لإحلال السلام مع الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ومنع التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، وكذلك رفض النزوح داخليا، مؤكدا أن التهجير القسري يعني تفريغ القضية من مضومنها، ومن ثم الجهود المصرية لم ولن تتوقف في دعم القضية الفلسطينية، ومنع تصفيتها.

الهدنة وقف إطلاق النار جاءت في توقيت مناسب

وأضاف النائب عمرو هندي، أن الهدنة بوقف إطلاق النار جاءت في توقيت مناسب، لاسيما في ظل تصاعد حدة العنف، وتردي الأوضاع في قطاع غزة، في ذات الوقت تستهدف ضمان دخول المساعدات بكافة أشكالها وأنواعها يقلل من التداعيات السلبية للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، لاسيما توفير الغذاء والعلاج والطاقة لعودة الخدمات لطبيعتها مرة أخرى.

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وكشف حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن الحزب “لم يكن جزء من المفاوضات المتعلقة باتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي".

موقف حزب الله من الهدنة الإنسانية في غزة

وقال مصدر في حزب الله، إن جنوب لبنان هو جبهة مساندة لقطاع غزة، وتوقف القتال هناك سينسحب على لبنان.

وأضاف المصدر، أن حزب الله سيلتزم بالهدنة التي أعلن عنها؛ إذا التزمت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن أي تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان أو غزة خلال الهدنة؛ سيقابله رد من حزب الله.

وحذر وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، من احتمال نشوب حرب إقليمية بسبب الوضع في جنوب لبنان.