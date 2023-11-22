جامعة الفيوم تنظم ندوة عن أهمية المشاركة السياسية بعنوان "صوتك مستقبلك"

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، إن كلية الآداب، نظمت اليوم الأربعاء، الندوة التوعوية بمشاركة أسرة طلاب من أجل مصر، بعنوان صوتك مستقبلك، بهدف توعية طلاب الجامعة بأهمية المشاركة السياسية والنزول للاقتراع أمام صناديق الانتخابات.

أهداف الندوة

وأكد الدكتور طارق عبد الوهاب، عميد كلية الآداب جامعة الفيوم، أن الندوة التوعوية (المشاركة السياسية، صوتك مستقبلك) أقيمت في إطار حرص جامعة الفيوم على تنشئة أبنائها من الطلاب على المبادئ السياسية السليمة، وخاصة أن الإنسان هو أهم الوسائل لتحقيق أهداف التنمية، ولذلك فمن المهم أن يتمتع الفرد بالوعي اللازم بأهمية المشاركة كمبدأ في حد ذاته.

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واضاف عميد كلية آداب الفيوم، أن مشاركة الطلاب في الاستحقاق الدستوري القادم المتعلق بالانتخابات الرئاسية سيعكس الوعي بمبادئ المواطنة والانتماء لدى أفراد المجتمع ناحية الوطن.

وتابع أنه يجب على الطالب الجامعي أن يتمتع بالفكر والرؤية والحفاظ على حقه في إبداء الرأي، موجهًا الطلاب بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة بالشكل الإيجابي المطلوب.

الانتخابات الرئاسية

وأشار إلي أن الاستحقاق المتعلق بالانتخابات الرئاسية هو أهم استحقاق دستوري خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن الشباب هم أهم وأكثر شريحة عمرية في مصر، ولذلك يتوجب عليهم القيام بدورهم الحقيقي كونهم قوة مؤثرة من أجل الحفاظ على مقدرات وحاضر ومستقبل الوطن، وخاصة في ظل ما يشهده العالم من أحداث كثيرة ومتلاحقة تستلزم من الجميع الوعي بأهمية التمتع بالمشاركة الإيجابية، وخاصة على الصعيد السياسي، خلال الانتخابات الرئاسية القادمة تحقيقًا لمبدأ (انزل وشارك وعبر عن رأيك)، موجهًا الطلاب بأهمية الوعي بإعلاء قيم الإيثار والحفاظ على المصلحة العليا للدولة وحفظ كلمتها وكيانها.

ولفت إلي أن الندوة ايضا تهدف إلى إيصال رسالة هامة للطلاب بأنهم أصحاب قوة مؤثرة، وعليهم أن يمارسوا حقهم في إبداء آرائهم التي يجب أن تكون نابعة من مبادئ سليمة بممارسة الحقوق والحريات بما يكفله القانون والدستور.

محتوي الندوة

وتناولت الندوة المشاركة السياسية وأشكالها ومستوياتها، مؤكدًا أن شريحة طلاب الجامعة يجب أن تتمع بالوعي اللازم بأهم التحديات التي تواجههم خلال الفترة الراهنة والخاصة بمعركة الوعي، وان الطالب الجامعي يجب عليه أن يؤدي ما عليه من واجبات ليحصل على ما يستحق من حقوق.

كما سلطت الضوء على الجمهورية الجديدة وما تبذله الدولة المصرية من مجهودات وإنجازات على كافة الأصعدة ولجميع الفئات، وتحقيق تنمية على كافة القطاعات، ولذلك مطلوب منا جميعًا الحفاظ على مقدرات الوطن وتوجيه الطلاب بأهمية المشاركة في الاستحقاق الوطني القادم، وأن يقوم بدوره المنوط به، وعدم الانسياق وراء الدعوات المغلوطة والهدامة، والحفاظ أولا وأخيرًا على المصلحة العامة للدولة المصرية.

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