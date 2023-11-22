التموين: استقبال 50 ألف طن سكر خام لتكريرها وطرحها بالأسواق

قال علاء يوسف رئيس قطاعات مصانع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية إنه سيتم خلال الشهر الحالي استقبال 50 ألف طن سكر خام لتكريرها بالإضافة إلى 100 ألف طن جديدة قبل بدء موسم حصاد قصب السكر.

مبادرة تخفيض الأسعار

وأضاف يوسف أن إجمالي الكميات التي تعاقدت عليها الدولة خلال العام المالي 2024/2023، بلغت 320 ألف طن من إجمالي الكميات التي يتم استيرادها خلال العام المالي بكميات تصل إلى 450 ألف طن.

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بينما قالت هالة غريب مديرة مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة أن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية تشارك بها 10 سلاسل تجارية كبري بفروعها المنتشرة في المحافظة إضافة إلى 4 شوادر في منشأة القناطر و6 منافذ تابعة للمجالس المحلية وأكثر من 10 سيارات متنقلة.

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

من جهته، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ومعاون الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى ابريل 2024، منوهًا إلي ضخ 65 الف طن سكر شهريًا على البطاقات التموينية، كاشفًا عن بدء حصاد محصول القصب في خلال شهر يناير القادم والبنجر خلال فبراير 2024.

توريد 50 ألف طن سكر

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشا صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية "الجهة المستلمة"

وأوضحت وزارة التموين أن فترات وصول السكر من 1 يناير حتى 15 يناير 2024 أو وصول من 16 ألى 30 يناير 2024، أو وصول من 1 إلى 15 فبراير 2024 ، حسب رغبة البائع.

وقالت وزارة التموين، بالنسبة للسكر الأبيض يمكن تجزئة الكمية طبقا لكراسة الشروط، ويكون معبأ في عبوات 50 كيلو جرام، وتكون فترة السداد: At Sight بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وتقدم العروض بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي

ويقدم السعر على أساس CIF free out

على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023 ، وتكون باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والسكر الأبيض التي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.