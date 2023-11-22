الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

حياة كريمة تطلق مبادرة طرق الأبواب لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين الأولى بالرعاية بالمحافظات

حياة كريمة.فيتو
حياة كريمة.فيتو

استكمالًا لتنفيذ  برامج الحماية الاجتماعية  للوصول للمواطنين الأكثر استحقاقا بجميع أنحاء الجمهورية، وبمشاركة جهود المتطوعين، أطلقت مؤسسة حياة كريمة بإطلاق مبادرة جديدة بعنوان "طرق الأبواب " لتوزيع المواد غذائية للأسر الأولي بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، وانطلقت فعاليات المبادرة اليوم بعدد من مراكز محافظة الجيزة ومحافظة الغربية لدعم المواطنين الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا وتوصيل الدعم لهم.

يأتي ذلك تزامنًا مع دعم مؤسسة حياة كريمة للأشقاء في فلسطين وتقديم الدعم الممكن لهم في إطار دور المؤسسة الإغاثي خارج مصر، ولكنها لم تدخر جهدًا تجاه المواطن المصري في كافة قرى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال مبادرة "طرق الأبواب" التي أطلقتها المؤسسة لتقديم المساعدات للمواطنين من الأسر الأولى بالرعاية، ضمن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تقديم كافة سبل الدعم  لتوفير حياة كريمة لكل مواطن. 

وتواصل فرق العمل بالمؤسسة والمتطوعين توزيع المواد الغذائية على المستحقين بجميع أنحاء الجمهورية، والذي يتم وفق ضوابط محددة، لضمان وصولها إلى مستحقيها، إنطلاقًا من الدور المجتمعي الذي تلعبه المؤسسة لتوفير حياة كريمة لكل فرد وتنمية المجتمع عن طريق المشاركة المجتمعية، تفعيلًا لدور المؤسسات المجتمعية في المساهمة للإرتقاء بمعيشة المواطن المصري.

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مؤسسة حياة كريمة محافظة الجيزة برامج الحماية الاجتماعية

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