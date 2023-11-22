هددوني بمطواة وصاعق، ضحية الضرب بكرباج على يد سيدة يكشف تفاصيل صادمة عن الحادث

كشف مصطفى البالغ من العمر ١٧ عاما، ضحية الضرب والتعذيب على يد سيدة داخل منزلها في كرداسة، وإنه تربطه علاقة صداقة بينه وبين نجل السيدة ويدعى "وليد"، والبداية كانت هزار.

وأضاف: المشكلة كلها كانت بسبب مكالمة هاتفية تبادلنا فيها أنا ووليد السباب والشتائم مثل باقي الشباب، واستكمل: فوجئت بوالدة صديقي أخذت التليفون وشتمتنا وقفلت التليفون.

وتابع: جاءت والدة صديقي لأمي واشتكت له، واعتذرت أمي لها كما اعتذر لها والدي، ولكن فوجئت في يوم الواقعة بمجموعة من الشباب جاءوا وأخذوني من منطقة ناهيا ورفعوا عليا مطواة وهددوني بصاعق.

واستكمل: اخدوني لمنزل السيدة وهناك تعدوا عليا بالضرب بكرباج وأجبروني على تقبيل قدمها.

وتباشر نيابة الجيزة التحقيق مع 4 أشخاص سيدة وتدعى "منى.ع" وزوجها "علاء.س" وابنها "وليد "وأحد أقاربها ويدعى "إسلام"، ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم السيدة لشتمهما ابنها بكرداسة.

تفاصيل ضرب شابين بكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة

وكشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، تفاصيل ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما ابنها بكرداسة.

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وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع ملابسات فيديو تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية، تحت عنوان (ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما ابنها بكرداسة في الجيزة).

وبالفحص تبين أنه تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من كل من (شخصين "أحدهما عامل بمصنع ملابس" مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مقيمين بدائرة المركز) بقيام كل من (ترزى "يعمل بمصنع الملابس" ووالده ووالدته وشخصين آخرين) بالتعدى عليهما بالضرب والسب وإحداث إصابة "عامل المصنع" بسبب خلافات نشبت بينهما حول العمل.

وقام المجنى عليه بالاتصال هاتفيًا بالترزى مازحًا معه بتوجيه ألفاظ السب والشتم له ولأسرته، وتناهى إلى سمع والدته السب والشتم، فبادلت المذكور السب والشتم، وأبلغت زوجها فاستعان بشخصين واصطحبا المجنى عليهما لسكنهم وتعدوا عليهما بالضرب وتحطيم هاتفيهما المحمول وتصويرهما أثناء التعدى عليهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.