نائب محافظ الفيوم والسكرتير العام يعقدان 131 لقاء لخدمة المواطنين

قال المتحدث باسم محافظة الفيوم، الدكتور محمد التوني، إن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وجه نائبه الدكتور محمد عماد، والسكرتير العام للمحافظة، بضرورة عقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين، بكافة مراكز وقرى المحافظة، وبحث الحلول المناسبة لشكاواهم ومطالبهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحقيق التواصل التام بين الأجهزة التنفيذية ومواطني المحافظة.

وأضاف، أن عدد لقاءات خدمة بنراكز المحافظة السبعة، بلغت 11 لقاءً خلال شهر نوفمبر الجاري، وتم بحث 131 شكوى ومطلبًا للمواطنين.

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نائب المحافظ

فقد عقد محافظ الفيوم، 6 لقاءات لخدمة المواطنين، خلال شهر نوفمبر الجاري، بمراكز الفيوم، وإطسا، وأبشواي، بحث خلالهم 88 شكوى ومطلبًا، منها لقائين بمقر مجلس مدينة الفيوم، بحث خلالهما 37 شكوى ومطلبًا للمواطنين، بحضور مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، كما عقد لقائين بمجلس مدينة إطسا، بحث خلالهما 24 شكوى ومطلبًا، بحضور أحمد شاكر رئيس مجلس ومدينة إطسا، إضافة لعقد لقائين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بحضور خالد فراج رئيس المدينة، تم خلالهما بحث مطالب وشكاوى 27 مواطنًا من أهالي المركز، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

السكرتير العام

كماعقد اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، خلال شهر نوفمبر الجاري، 5 لقاءات لخدمة المواطنين، شملت مراكز سنورس، ويوسف الصديق، وطامية، بحث خلالهم 43 شكوى ومطلبًا، منها لقائين بمركز سنورس، بحث خلالهما 8 شكاوى للمواطنين، بحضور محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، إضافة لعقد لقائين لخدمة المواطنين بمركز ومدينة طامية، بحث خلالهما 16 شكوى ومطلبًا، بحضور ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، وعقد لقاء لخدمة المواطنين بمركز ومدينة يوسف الصديق، تم خلاله بحث 19 مطالبًا وشكوى لأهالي المركز والقرى، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق.

نوعيات الشكاوي

الجدير بالذكر، أن الشكاوى التي تم بحثها شملت، توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع القوى العاملة، وكذلك إنهاء إجراءات تراخيص أشكاك على أطراف المدن لعدد من الأسر الأولي بالرعاية، وبحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن تراخيص البناء والمحال التجارية المستوفاة للشروط، مع بحث إمكانية توفير وحدات سكنية للمستحقين، وبحث عدد من المشكلات تتصل بالصرف الصحي، والبيئة، والصحة، والرى، والتربية والتعليم وغيرها، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

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