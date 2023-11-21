الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

كلية هندسة الفيوم تختتم مؤتمرها السنوي غدا

مؤتمر كلية الهندسة
مؤتمر كلية الهندسة بالفيوم، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، إن كلية الهندسة، تختتم غدا الاربعاء،  المؤتمر الدولي الثالث الذي تنظمه، بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث،  تحت عنوان تكنولوجيا الهندسة المتقدمة والتنمية المستدامة.

 ضيوف المؤتمر

ويستضيف المؤتمرالمرتمر الدكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل الأسبق، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم الأسبق. 

واضاف رئيس جامعة الفيوم،  أن خدمة المجتمع المحيط يعتبر من أهم الأهداف التي تسعى الجامعات إلى تحقيقها، وأن كلية الهندسة تمتلك من الخبرات الأكاديمية التي بمقدورها أن تحدث تاثيرًا فعالا على المستوى المحلي والإقليمي، فهي تضم مجموعة من العلماء القادرين على تحليل المشكلات المختلفة ومعالجتها سواء على مستوى محافظة الفيوم أو خارجها، وتمتلك من الأبحاث والدراسات التي تفيد وتخدم المجتمع المحيط وجميع أفراده.

Advertisements

واكد،  أن البحث العلمي الجيد هو عباره عن نتاج تعاون بين فريق عمل متكامل سواء على مستوى الكلية أو عدد من الكليات سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

 تصنيف جامعة الفيوم

ولفت إلى أن جامعة الفيوم تظهر في كل التصنيفات العالمية مما يعكس مكانتها العلمية المتميزة، وأنه في التصنيف الأخير لشنغهاي ظهرت العلوم الهندسية والتطبيقية والفيزياء والعلوم الطبية والعلوم الزراعية والصيدلانية الخاصة بجامعة الفيوم على قدر عال من الكفاءة والتميز.

وأشار إلى أنه يتمنى بالخروج بتوصيات هامة، ووضع حلول للمشكلات المطروحة، ومناقشة التطورات العلمية الحديثة ومدى الاستفادة منها علميا وعمليا، داعيا جميع المتخصصين بتقديم نتاج دراساتهم وبحوثهم خلال المؤتمر الذي يضم محكمين وباحثين من كافة الجامعات المصرية والعربية والدولية وعدد من الشركات الهندسية.

جلسات المؤتمر 

ويضم المؤتمر عدد من الجلسات العلمية والعروض التقديمية والملصقات في كل مجالات الهندسة والتكنولوجيا التي سيكون لها دور بارز في نقل أحدث ما توصل إليه الباحثون من معارف ومهارات وخبرات.

المحاضرة الافتتاحية

وقال وزير النقل الاسبق، ان المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر ربطت بين عدد من التخصصات المختلفة سواء في المجال الهندسي أو بقية العلوم، وأن تكون تلك التخصصات مرتبطة بأبحاث محلية ودولية لها نتائج منشورة في الدوريات المختلفة، وذات فائدة ملموسة على أرض الواقع.

حالة الطقس غدا الأربعاء 22-11-2023 في محافظة الفيوم

تموين الفيوم يتحفظ على سيارتين محملتين بسولار قبل طرحه في السوق السوداء

خدمات فيتو

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الفيوم جامعة الفيوم كلية الهندسة المؤتمر الدولي السنوي لكلية الهندسة اخبار الفيوم

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الأربعاء 22-11-2023 في محافظة الفيوم

تموين الفيوم يتحفظ على سيارتين محملتين بسولار قبل طرحه في السوق السوداء

محافظ الفيوم يتابع مشروعات حياة كريمة بقرى مركز إطسا

حماية المستهلك بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي يتابع شركة الفيوم

الأكثر قراءة

استشهاد حفيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

حماس تكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقة الأسرى والهدنة بغزة

تفاصيل جديدة عن واقعة ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة بكرداسة

ارتفاع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

كتائب القسام تنشر مشاهد توثق إيقاع عناصر جيش الاحتلال في كمين محكم (فيديو)

حماس تسلم رسالة عاجلة لمصر وقطر بشأن الهدنة

شعبة الذهب تكشف حقيقة وقف عمل المحال التجارية وعدم البيع بعد زيادة الأسعار

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الجولة الثانية

Advertisements

منوعات

المزيد

قمر القندس المتجمد، مالاتعرفه عن بدر نوفمبر

25 يناير وش الخير عليهم، 20 عاما على تأسيس فرقة كايروكي

جيش الحريم، أزمة الرجال تدفع أوكرانيا لتجنيد 40 ألف امرأة

5 أنواع من العقارب في السعودية، "الصفراء" لدغتها قاتلة، واكتشاف نوع "ليلي" جديد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في السوق المحلي

جرام الذهب يقفز 40 جنيها خلال التعاملات المسائية

المزيد

انفوجراف

آلاف الشهداء ومبانٍ ومستشفيات خارج الخدمة.. غزة بعد شهر ونصف من عدوان الاحتلال على القطاع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: الله غيور على عباده ولا يريد لهم إن يقعوا في الذنوب والمعاصي

عالم أزهري: المطلقة عليها التزين فترة العدة فى بيت الزوجية

الإفتاء توضح حكم الجهاد ضد العدو المحتلّ في فلسطين

المزيد
الجريدة الرسمية