كلية هندسة الفيوم تختتم مؤتمرها السنوي غدا

قال الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، إن كلية الهندسة، تختتم غدا الاربعاء، المؤتمر الدولي الثالث الذي تنظمه، بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث، تحت عنوان تكنولوجيا الهندسة المتقدمة والتنمية المستدامة.

ضيوف المؤتمر

ويستضيف المؤتمرالمرتمر الدكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل الأسبق، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم الأسبق.

واضاف رئيس جامعة الفيوم، أن خدمة المجتمع المحيط يعتبر من أهم الأهداف التي تسعى الجامعات إلى تحقيقها، وأن كلية الهندسة تمتلك من الخبرات الأكاديمية التي بمقدورها أن تحدث تاثيرًا فعالا على المستوى المحلي والإقليمي، فهي تضم مجموعة من العلماء القادرين على تحليل المشكلات المختلفة ومعالجتها سواء على مستوى محافظة الفيوم أو خارجها، وتمتلك من الأبحاث والدراسات التي تفيد وتخدم المجتمع المحيط وجميع أفراده.

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واكد، أن البحث العلمي الجيد هو عباره عن نتاج تعاون بين فريق عمل متكامل سواء على مستوى الكلية أو عدد من الكليات سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

تصنيف جامعة الفيوم

ولفت إلى أن جامعة الفيوم تظهر في كل التصنيفات العالمية مما يعكس مكانتها العلمية المتميزة، وأنه في التصنيف الأخير لشنغهاي ظهرت العلوم الهندسية والتطبيقية والفيزياء والعلوم الطبية والعلوم الزراعية والصيدلانية الخاصة بجامعة الفيوم على قدر عال من الكفاءة والتميز.

وأشار إلى أنه يتمنى بالخروج بتوصيات هامة، ووضع حلول للمشكلات المطروحة، ومناقشة التطورات العلمية الحديثة ومدى الاستفادة منها علميا وعمليا، داعيا جميع المتخصصين بتقديم نتاج دراساتهم وبحوثهم خلال المؤتمر الذي يضم محكمين وباحثين من كافة الجامعات المصرية والعربية والدولية وعدد من الشركات الهندسية.

جلسات المؤتمر

ويضم المؤتمر عدد من الجلسات العلمية والعروض التقديمية والملصقات في كل مجالات الهندسة والتكنولوجيا التي سيكون لها دور بارز في نقل أحدث ما توصل إليه الباحثون من معارف ومهارات وخبرات.

المحاضرة الافتتاحية

وقال وزير النقل الاسبق، ان المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر ربطت بين عدد من التخصصات المختلفة سواء في المجال الهندسي أو بقية العلوم، وأن تكون تلك التخصصات مرتبطة بأبحاث محلية ودولية لها نتائج منشورة في الدوريات المختلفة، وذات فائدة ملموسة على أرض الواقع.

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