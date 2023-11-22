تدريبات بدنية للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة أبو سليم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، في بداية مران اليوم الأربعاء استعدادًا للقاء أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى اللاعبون فقرة التدريبات البدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالنادي، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للاعبين في ظل ارتباطات الزمالك المقبلة محليًا وأفريقيًا.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر له يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية

وكشف مصدر بنادي الزمالك، عن حقيقة وصول عرض رسمية للنادي لشراء أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي فى انتقالات يناير المقبلة.

وقال المصدر: النادي لم يتلقي عروض بشكل رسمي لشراء اللاعب كلها مفاوضات نعلم عنها من السوشيال ميديا.

وشدد المصدر أنه فى حالة وصول عرض رسمي من الاتفاق السعودي سيتم دراسته مع مجلس الإدارة من الناحية المالية قبل الموافقة عليه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك الموافقة على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بدولة الإمارات يتخلله 3 مباريات ودية خلال شهر يناير المقبل.

وكان أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة قدم مذكرة لمجلس الإدارة بإقامة معسكر للفريق الأول في الإمارات، قبل أن يعلن المجلس الموافقة على ذلك في اجتماع الأمس.

اجتماع مجلس إدارة الزمالك

اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مساء يوم الإثنين الماضي لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات المهمة.

Advertisements

وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي ما يلي من قرارات:

- تسوية مستحقات المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم خوان كارلوس أوسوريو ومساعده فريدي هيريرا، وإنهاء التعاقد بالتراضي بدون أي خلافات أو منازعات وتم توجيه الشكر لهما.

- الموافقة على نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع فريق نادي سوار بطل غينيا التي كان مقررا إقامتها بكوت ديفوار لتقام بالقاهرة يوم 3-12-2023.

- الموافقة من حيث المبدأ على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بدولة الإمارات يتخلله 3 مباريات ودية خلال شهر يناير المقبل بناء على المذكرة المقدمة من الكابتن أحمد سليمان المشرف على الكرة.



- قبول الاستقالة المقدمة من الكابتن إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين، الأستاذ مصطفى جويلي رئيس المنظومة الإعلامية، الأستاذ وجدي زين الدين رئيس تحرير مجلة النادي.



- تشكيل لجنة دائمة من الخبرات المالية والقانونية لإبرام وتنفيذ عمليات التعاقد وفقا للإجراءات القانونية ضمانًا للشفافية وحسن سير العمل والمحافظة على أموال النادي.